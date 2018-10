Après six matches, il n’était toujours pas franchement possible de trouver LE match de référence pour ce FR Gottéron cuvée 2018-2019. Il y avait certes trois victoires consécutives mais aucune rencontre où les Dragons avaient rendu une copie proche de celle attendue avant cette saison. C’est désormais chose faite avec cette prestation aboutie face au champion de Suisse en titre (si l’on fait abstraction du score final, évidemment).

Car si FR Gottéron s’est incliné contre les hommes de Serge Aubin, il a été la meilleure équipe sur la glace durant 50 des 60 minutes. Problème? Un faux-départ comme celui-ci (0-2 après neuf minutes) est compliqué à remonter face à une équipe bien organisée comme ces ZSC Lions. Toujours est-il que dans la rigueur défensive ou le jeu de transition, les Dragons ont montré davantage de cohérence que depuis le début de saison. Mieux, ils ont réussi à imposer leur rythme à une rencontre.

Mais (vous l’attendiez) ce FR Gottéron possède évidemment encore une marge de progression substantielle. La principale? L’animation offensive. Car si Andrew Miller venait à manquer quelques matches pour sa blessure au bas du corps (voir notre autre news), la ligne Walser-Sprunger-Miller serait amputée. Et comme c’était la plus productive depuis le début de saison... Les progrès montrés par Michal Birner sont certes encourageants, surtout lorsque l’on voit la peine avec laquelle Jim Slater entre dans sa saison.

Mais les soucis à la finition (33 tirs, un but) ont de quoi ternir un tableau globalement positif. Kilian Mottet en est l’exemple le plus frappant. Au terme d’une action parfaitement menée, il s’est retrouvé seul face à la cage vide. Le chasseur de buts n’est pas parvenu à allumer la lampe. On jouait alors la 26e minute et les Dragons semblaient mûrs pour tourner la rencontre. Ils n’y sont jamais parvenus mais ont quitté la glace avec quelques convictions. La principale? Ils avaient une certaine idée du jeu qu’ils voulaient proposer lors de cet exercice et ils semblent s’en approcher doucement mais sûrement. Pour les points, par contre, il faudra repasser. (nxp)