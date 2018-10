Il y avait presque quelque chose d’attendrissant à observer la grande caravane de la NHL dans sa halte helvétique. La meilleure ligue du monde avait même pris soin de dépêcher son propre «maître de glace», histoire de s’assurer que la surface de jeu soit de qualité suffisamment noble pour accueillir des joueurs de NHL, lundi soir, lors du match exhibition remporté 3-2 après prolongations par les New Jersey Devils contre le CP Berne (but gagnant inscrit par Taylor Hall, MVP de la saison dernière en NHL).

Les représentants des médias nord-américains étaient pour leur part émerveillés en voyant «un public qui scande le nom des joueurs et fait du bruit» et «épatés de voir à quel point les Suisses sont passionnés par le hockey sur glace».

La veille, la PostFinance-Arena avaient accueilli un copieux panel de coaches suisses, certains plus connus que d’autres, pour un symposium. Des techniciens sous le charme à l’entraînement des New Jersey Devils, iPad et smartphones en main pour ne surtout pas manquer une miette de la «pratique» de la formation de Newark.

Et les arbitres, aussi, la bouche en cœur lorsque leurs pairs nord-américains ont livré leur vérité, en conférence, la veille du match. Plus de 150 personnes au final ont été dépêchées en Suisse pour assurer le bon fonctionnement de l’événement, les Global Series, et par la même occasion y prêcher la bonne parole. C’est un peu tout l’univers du hockey suisse qui a tiré sa révérence devant la NHL: trois lettres qui ont créé l’émoi.

Hischier, fascinant à voir jouer

C’est certain que la Suisse, dans sa marche vers l’avant et sa quête de progression au niveau international, a encore beaucoup à apprendre du modèle nord-américain. Le match de lundi n’a pas atteint de sommets. Il a toutefois suffit à mettre en lumière la différence technique (précision des passes, des tirs), physique (intensité, capacité à conserver le puck, à s’imposer dans les bandes) et surtout mentale (la certitude d’être meilleur que l’adversaire) entre ces deux mondes.

Cette exhibition a surtout valu par la présence du prodige Nico Hischier dans les rangs des Devils. Le Valaisan de 19 ans a vraiment quelque chose de spécial, de fascinant, dans sa façon de lire le jeu et de se déplacer sur la glace. Le voir à l'oeuvre, en Suisse, face à ses anciens coéquipiers, a été un moment unique et c'est ce que les fans retiendront. Il a d'ailleurs admis avoir eu des frissons lorsque les 17'000 spectateurs ont scandé son nom avant le coup d’envoi. Mais lui aussi, comme le reste des Devils d’ailleurs, y est allé mollo face à la formation bernoise.

Pour le fun, et c'est dommage

Tout le monde est reparti sur sa faim: Hischier n’a pas marqué, les Devils et le CP Berne n’ont pas livré de bataille. Les Devils n’avaient cessé de le répéter: «enjoy, enjoy...». Eux n’étaient là que pour prendre du plaisir avant le début de la saison de NHL, samedi à Göteborg contre les Edmonton Oilers.

C’est dommage: les Bernois avaient là une occasion unique de délivrer à leur tour la bonne parole et de montrer que le hockey suisse, qui a produit avec Nico Hischier le premier choix de la draft en 2017 et s’est même retrouvé à quelques millimètres du titre mondial en mai dernier, est capable dans un soir de grâce de balayer un représentant de la NHL, la meilleure ligue du monde. (nxp)