Doug Boulanger: «Les joueurs sont des entreprises»

À partir de quel âge peut-on bénéficier d’un tel entraînement spécifique?



Le plus jeune joueur qui vient s’entraîner ici a 5 ans. Mais il y a comme une coupure: les joueurs nés à partir de 1988 font des efforts en ce sens et travaillent beaucoup leurs aptitudes techniques à côté de leur quotidien en club. La «vieille» génération, par contre, ne veut pas en entendre parler.



Pour quelles raisons les joueurs investissent-ils du temps et de l’argent pour ce type d’entraînements?



Les joueurs sont devenus des «SA», c’estàdire qu’ils gèrent leur carrière comme une société. Ils sont de plus en plus nombreux à mettre tous les atouts de leur côté pour rallonger leur carrière de quelques années. En Suisse, notre plus grand retard par rapport à la NHL vient de tous ces extras: le travail technique, le power skating et la condition physique. En Amérique du Nord, tout est individualisé. Chez nous, les entraînements hors glace se font en groupe, alors que les joueurs n’ont pas tous des besoins identiques.



Comment se passe la collaboration avec les clubs?



Bien. Nous travaillons les aptitudes techniques et n’interférons en aucun cas sur l’aspect tactique propre à chaque club.