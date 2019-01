On ne peut pas attendre des renforts étrangers qu’ils fassent soir après soir la différence pour leur équipe. Mais hier à Zoug, aucun des quatre membres de la légion étrangère du HC Bienne n’est sorti du lot. Cela peut arriver. Le problème toutefois est que chacun d’entre eux, à sa façon, a trouvé le moyen de tirer le groupe vers le bas.

Le buteur Toni Rajala, jamais dans le coup, n’a adressé qu’un seul tir au but en 60 minutes de jeu. Marc-Antoine Pouliot n’a toujours pas retrouvé ses sensations, son punch ni son enthousiasme depuis son retour de blessure. Le défenseur Anssi Salmela, lui, a «plombé» son équipe en début de rencontre avec deux pénalités mineures consécutives, la seconde permettant au EVZ d’ouvrir la marque (13e). Enfin, Robbie Earl, même s’il est le seul à avoir trouvé la faille (40e, 3-1), n’est plus que l’ombre de lui-même en cette année 2019.

Corriger le tir contre Davos

Ces quatre leaders ont pas mal de choses à se reprocher après cette quatrième défaite en cinq sorties. Salmela et Pouliot (quelle mauvaise pénalité revancharde en zone offensive avant le 3-0 des Zougois!) ont avant tout montré le mauvais exemple hier soir à la Bossard Arena. Quant à Rajala, pénalisé sept secondes (!) après le troisième but zougois inscrit en powerplay, son indiscipline aurait dû coûter le 4-0 à son équipe. Le Finlandais, sur le banc d’infamie, a été sauvé par un «coach challenge» gagnant demandé par son coach (35e, but de Garrett Roe annulé).

La bonne nouvelle, tant pour le HCB que pour ces quatre joueurs pointés du doigt, est que la prochaine occasion de corriger le tir et de tout gommer se présente déjà ce soir avec la visite du HC Davos à la Tissot Arena. Il y a fort à parier que leur attitude, cette fois-ci, sera meilleure et leur implication dans le jeu peut-être même décisive. Si tel ne devait pas être le cas, la soirée s’annonce bien compliquée pour le HCB, humilié sur sa glace la dernière fois que les Grisons ont fait halte dans le Seeland le 17 novembre dernier (2-7).

Zoug - Bienne 4-1 (1-0 2-1 1-0)

Bossard Arena. 7051 spectateurs.

Arbitres: MM. Tscherrig, Wiegand, Cattaneo et Gnemmi.

Buts: 13e Lammer (5 c 4) 1-0, 25e Everberg (Roe) 2-0, 34e Suri (Lammer/ 5 c 4) 3-0, 40e Earl (Pouliot) 3-1, 58e Albrecht 4-1.

Zoug: Stephan (8e Aeschlimann); Schlumpf, Morant; Thiry, Alatalo; Zgraggen, Stadler; Zryd; Widerström, Albrecht, Suri; Lammer, Roe, Everberg; Martschini, Zehnder, Simion; Leuenberger, Senteler, Schnyder. Entraîneur: Tangnes.

Bienne: Hiller; Fey, Salmela; Kreis, Forster; Moser, Maurer; Sataric; Brunner, Pouliot, Künzle; Riat, Diem, Rajala; Hügli, Tschantré, Earl; Schmutz, Neuenschwander, Lüthi; Pedretti. Entraîneur: Törmänen.

Notes: Zoug sans McIntyre, Klingberg (blessés) ni Diaz (suspendu). Bienne sans Fuchs, Paupe (blessés) ni Petschenig (surnuméraire). But de Roe annulé pour un hors-jeu suite à un coach challenge demandé par Bienne (35e).

Pénalités: 3 x 2’ contre Zoug, 6 x 2’ contre Bienne. (nxp)