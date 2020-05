Gary Sheehan, au bout du fil, ne cache pas que la transformation de la patinoire du Voyeboeuf – dont la capacité passera notamment à 4650 places dont 2300 assises – lui procure des hauts et des bas émotionnels. «Cela fait bizarre, c’est certain. Il y a tant de souvenirs qui refont surface», souffle l’entraîneur du HC Ajoie depuis 2014.

Au cours des derniers jours, le coach champion de LNB en 2016 et vainqueur de la Coupe de Suisse en 2020 a posté plusieurs photos et vidéos sur les réseaux sociaux pour documenter l’avancée des travaux.

Des beaux souvenirs de notre Voyeboeuf qui s’envolent???? ????? vivement la suite ???? ???? pic.twitter.com/pBbnjZOXBo — sheehan Gary (@sheehanGary2) May 1, 2020

«Je passe souvent devant la patinoire à pied ou à vélo, explique le coach québécois qui réside à Porrentruy. Pendant longtemps, j’avais l’impression que cela ne bougeait pas trop. Et puis tout à coup, on voit le toit s’ouvrir, et on se rend compte que c’est parti, que tout est en train de changer.»

Les travaux pour l’installation d’un nouveau toit devraient commencer avec un léger retard, au début du mois de juin. «Mais la nouvelle charpente devrait être installée rapidement, en une dizaine de jours environ», précise Sheehan, qui participe régulièrement aux discussions avec les architectes.

Jour après jour...le Voyeboeuf change de visage ???????????? pic.twitter.com/HpIAliOTyp — sheehan Gary (@sheehanGary2) May 5, 2020

Et même s’il héritera d’un espace de travail nettement plus grand et beaucoup plus fonctionnel lorsque les rénovations seront terminées, Sheehan s’attend tout de même à ce que son ancien bureau lui manque au début. «J’étais bien dans ce petit bureau, sourit-il. C’était un peu mon cocon. Quand j’ai dû le vider à la fin de la saison, cela m’avait déjà fait tout bizarre…»

Reste désormais à savoir si la magie de la patinoire du Voyeboeuf se répétera dans la nouvelle patinoire qui s’appellera Raiffeisen Arena. «La magie du lieu, nous allons la transporter avec nous, assure le coach à succès du HCA. L’emplacement sera le même, ce n’est pas comme si nous partions dans un autre endroit. L’âme du Voyeboeuf sera toujours là.»

Cyrill Pasche