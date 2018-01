1. Le fantasme Tavares

Les partisans du Canadien de Montréal ont plusieurs fantasmes, dont…

… assister à un premier défilé de la Coupe Stanley sur Sainte-Catherine depuis 1993. Mais le désir ne deviendra très probablement pas une réalité en 2018.

… vivre enfin un repêchage concluant, histoire d’envisager l’avenir avec une lueur d’espoir dans les pupilles. Mais, après les couacs magistraux des derniers encans amateurs, il n’est pas acquis que le vœu se concrétise.

… recruter enfin un vrai joueur de centre en mesure de dynamiser le premier trio, sur le marché des joueurs autonomes. Mais, comme Marc Bergevin a foiré son dernier été dans ce registre, ce n’est pas gagné.

La cible des Habs: John Tavares, des Islanders de New York.

A l’occasion de la venue des Isles au Centre Bell, des fans du Tricolore avaient un message à faire passer au joueur étoile new-yorkais.

Certains partisans veulent VRAIMENT croire à la venue de John Tavares à MTL. Vu ce soir au Centre Bell... pic.twitter.com/79E4wF0Ift — DansLesCoulisses (@DLCoulisses) 16 janvier 2018

John Tavares, qui avait patiné pour le SCB lors du dernier lock-out, avait également un signal à donner: il est vraiment bon. Son but réalisé dans la prolongation (victoire 5-4 ap) en témoigne.

N’est-ce pas, Carey Price?

Price shows his frustration after the Tavares goal. #Habs pic.twitter.com/HkbwTCgZgZ — Shayne Pasquino (@shaynepasquino) 16 janvier 2018

2. Drouin, enfin

La dernière transaction majeure de Marc Bergevin, le directeur général des Habs, avait amené Jonathan Drouin à Montréal.

Ailier naturel, le Québécois est contraint de jouer au centre.

Et sa production se situe à des années lumières des attentes générées au moment de son acquisition.

Contre les Islanders, Drouin a cependant allumé la lampe.

Drouin scores his first in 13 games bringing Montreal within one. #Habs pic.twitter.com/NAgCTvYUXO — Shayne Pasquino (@shaynepasquino) 16 janvier 2018

Mais il ne s’agissait que de son sixième but de l’exercice.

Le premier en 2018.

Drouin n’avait pas trouvé le fond du filet depuis le 29 novembre! — Pierre Durocher (@PDurocherJDM) 16 janvier 2018

Le premier depuis une éternité.

1er but en 14 matchs pour Drouin. Profite d'un autre généreux retour de Greiss.#Ch 3 - #NYI 4#Habs — Jonathan Bernier (@JBernierJDM) 16 janvier 2018

3. La pénalité fantôme

En Suisse, les simulateurs démasqués passent régulièrement à la caisse.

La NHL s’attaquera-t-elle également au porte-monnaie de Jordan Eberle des Islanders?

Jordan Eberle falls down on his own, and somehow Paul Byron gets a two minute penalty for it. pic.twitter.com/Y5OeCcjsNG — Scott Matla (@scottmatla) 16 janvier 2018

Au cachot, où il a passé deux minutes, Paul Byron a eu des raisons objectives de maudire son adversaire et les arbitres.

4. La revanche de Seguin

Tyler Seguin s’est rappelé aux bons souvenirs des Bruins de Boston, qui l’avaient autrefois échangé aux Stars de Dallas, vraisemblablement en raison de son éthique de travail douteuse.

L’ex du HC Bienne a profité du match annuel livré dans l'antre des «BB» pour inscrire le but de la victoire dans le temps supplémentaire (3-2 ap).

Tyler Seguin is good at hockey. pic.twitter.com/hEFsBHSJtc — Aivis Kalni?š (@A_Kalnins) 15 janvier 2018

Ne dit-on pas que la vengeance est un plat qui se mange froid?

5. L’arrêt de la nuit

Il appartient à Jonathan Bernier, de l’Avalanche du Colorado.

Jonathan Bernier (6 game win streak, 7 goals allowed) ridiculous save at one end, MacKinnon snipes at the other.#Avs?



Our #NHL System cashes in on COL underdog winner. Join us today @ https://t.co/45yuuEzQlc & cash in tonight! ???? pic.twitter.com/RsKxIkMtgn — NHL EXPERT PICKS (@NHLexpertpicks) 15 janvier 2018

Une parade incroyable qui a permis à la franchise de Denver de se procurer une contre-attaque, ponctuée par le 2-0 inscrit par Nathan MacKinnon.

L’Avalanche s’est imposée 3-1 contre les ducks d’Anaheim et a récolté un septième succès de rang.

(Le Matin)