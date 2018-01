1. La semaine des vacances

Il y a très peu d’activités dans les amphithéâtres de NHL depuis le début de la semaine. La raison: plusieurs équipes profitent d’une semaine de vacances, un droit acquis lors de la ratification de la convention collective.

Si plusieurs joueurs, à l’instar de Carey Price, le gardien étoile du Canadien de Montréal, et d’Alex Galchenyuk, son coéquipier, se relaxent sous le soleil de la Floride…

… un autre a choisi de profiter de son «Bye Week» dans une patinoire. PK Subban, l’électrisant défenseur des Prédateurs de Nashville, a assisté au match entre les Maple Leafs de Toronto et les Sénateurs d’Ottawa.

Bye week or not, @PKSubban1 takes no break from hockey. pic.twitter.com/oG8E8CiLUX

Le défenseur canadien a ainsi vu Tom Pratt (ex-GE Servette) inscrire le but de la victoire (4-3) à la 57e minute.

2. All Star Game: les 44 élus

La NHL a dévoilé l’identité des 44 joueurs qui participeront au All Star Week-end à Tampa Bay à la fin du mois.

The full list of 44 players who are set to show off the game at the 2018 @Honda #NHLAllStar Weekend in Tampa. https://t.co/H7Eznpd5o2