Il ne reste plus que deux rondes de championnat et le suspense est entier: FR Gottéron, Lausanne HC, Lugano et Berne sont au coude à coude, mais une de ces formations passera à la trappe et ne participera pas aux play-off.

Si FR Gottéron et Lausanne peuvent se qualifier dès vendredi soir en récoltant un point de leur déplacement à Berne, respectivement à Genève, les deux clubs romands ne sont pas à l'abri d'un scénario catastrophe.

Et pour compliquer encore davantage la mission de ces équipes, les prochains matches se joueront tous à huis clos en raison de la menace du coronavirus. Des stades vides, des émotions absentes, on a connu mieux comme fin de saison en feu d'artifice...

Le programme des quatre clubs à la lutte pour les play-off:

FR Gottéron:

Va à Berne, reçoit GE Servette

Lausanne:

Va à GE Servette, reçoit Berne

Lugano:

Va à Rapperswil, reçoit Ambri

Berne

Reçoit Fribourg, va à Lausanne

En attendant de connaître l'épilogue de cette passionnante fin de saison, les journalistes de la rubrique hockey de Sport-Center ont livré leur pronostic. Voici pour chacun d'entre eux le nom de l'équipe qui restera sur le carreau et jouera le tour de classement au lieu des play-off.

«Berne sera recalé»

Le calendrier des Ours (FR Gottéron et Lausanne) est trop compliqué pour qu’ils s’en sortent. Surtout en comparaison de celui de Lugano (Rapperswil et Ambri) qui sera le bénéficiaire de ce dernier week-end. Champion la saison dernière, le SCB fera à nouveau le grand écart comme après le titre de 2013 suivi des play-out en 2014. Au vu de toutes les erreurs commises dans la capitale, ce ne sera que justice.

«Lugano passera à la trappe»

L'équipe de Serge Pelletier va perdre des plumes vendredi déjà à Rapperswil contre la lanterne rouge. Et même une victoire dans le temps réglementaire samedi face à Ambri n'y changera rien. Le CP Berne, face à Fribourg et Lausanne, ne réalisera peut-être pas un sans-faute, mais il empochera tout de même le nombre de points suffisants pour dépasser Lugano au classement et se hisser dans le Top 8. Un mental de champion.

«Lugano est en chute libre»

Les hommes de Serge Pelletier sont en chute libre. Et ils seront privés de leur public lors de l'ultime rencontre face à Ambri pour cause de Corona. De quoi mettre en bière les derniers espoirs de Tessinois qui jouent ce vendredi soir à Rapperswil. Pour générer des émotion, on a connu mieux comme contexte.

«Ça ne suffira pas pour Berne»

Cela se jouera entre Lugano et Berne. Et les Tessinois ont l'avantage du calendrier, eux qui se déplacent chez la lanterne rouge Rapperswil avant de recevoir Ambri. En affrontant FR Gottéron et Lausanne, les Ours risquent plus de perdre des plumes. Et comme le bilan des confrontations directes entre le HCL et le SCB est en faveur des Luganais...

«Lausanne n'ira pas en play-off»

C'est Lausanne qui va être recalé, départagé en vertu des confrontations directes. À moins que Craig MacTavish possède une baguette magique, il va être compliqué pour le nouveau coach du LHC de redonner une âme à son équipe en deux jours. S'il ne leur manque qu'un tout petit point, les Lions ne vont pas s'imposer ni arracher une prolongation, que ce soit vendredi à Genève ou le lendemain contre Berne. Ou alors ces joueurs si talentueux soient-ils étaient des tricheurs…