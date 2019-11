Top! Je suis une équipe suisse de hockey sur glace. Mon glorieux passé est riche de seize sacres nationaux. Je suis composé d’une multitude de joueurs internationaux. Cette saison, je compte parmi les favoris au titre de champion de Suisse. Titre dont je suis d’ailleurs le tenant après m’être imposé la saison dernière. Entraîné par l’un des coaches les plus respectés de la ligue - Kari Jalonen -, j’évolue dans la plus grande patinoire du pays, la Post Finance Arena. Je suis, je suis, je suis… en pleine crise.

Oui, Berne est actuellement dans une phase de turbulence après avoir pourtant prolongé le contrat de son entraîneur, Kari Jalonen, il y a quelques jours seulement. Étrange timing. Comme s’il était nécessaire de réaffirmer l’autorité de celui qui a guidé ce SCB à deux titres en trois ans. A voir les noms ronflants sur la feuille de match - Thomas Ruefenacht, Tristan Scherwey, Vincent Praplan, Mark Arcobello et autres Ramon Untersander -, il est d’ailleurs quasi inconcevable d’imaginer le champion en titre embourbé pareillement après une petite vingtaine de rencontres de championnat.

Quatre à la suite?

Et pourtant. Le CP Berne, qui s’est fait rouler dessus par le Lausanne HC, patine actuellement à contre-sens. Il a finalement suffi d’un power-play à la 11e pour s’en rendre vraiment compte. Une gabegie innommable de deux minutes au cours desquelles Lausanne a quasi été plus dangereux que les Ours. Symbolique de la phase compliquée vécue par les Bernois actuellement.

Hier, contre un excellent Lausanne HC - ne lui enlevons surtout aucun mérite -, Berne a concédé son deuxième revers de rang. Pour continuer sur cette thématique du jeu télévisé «Questions pour un champion», il ne manque plus que deux défaites aux Ours pour réaliser le fameux «Quatre à la Suite». Avec la réception de Zoug ce samedi soir, il se peut que le CP Berne fasse un pas de plus dans la «bonne» direction.

Grégory Beaud, Lausanne

