Après le règne à rallonge d’Arno Del Curto, les dirigeants du HC Davos ont engagé un des premiers noms à avoir émergé après la démission du mage: Haris Vitolins. Le Letton de 50 ans débarque en provenance de son pays puisqu’il était entraîneur-assistant du HK Kurbads en Continental Cup. D’ici quelques jours, tous les projecteurs seront braqués sur lui au moment de la Coupe Spengler. L’occasion de se souvenir de qui il est en cinq points.

1. Il a été drafté à deux reprises

Le joueur de centre a eu la chance de voir son nom appelé à deux reprises lors du traditionnel repêchage NHL. C’était en 1988 et 1993. Comme les Canadiens de Montréal ne lui ont pas fait signer de contrat à la suite de leur sélection (9e ronde, 188e position), Harijs Vitolins s’est présenté une seconde fois à la draft (le maximum légal). Cette fois-ci, ce sont les Winnipeg qui a tenté sa chance en 1993 (9e ronde, 228e position). L’URSS ayant implosé entre temps, le chemin vers l’Amérique du Nord était moins compliqué. Toutefois, il n’a joué que 8 matches pour les Jets avant de débarquer pour la première fois en Suisse. C’était à Rapperswil lors de la saison 1994-1995 où il n'a toutefois joué qu'une saison.

2. Il a gagné deux titres de LNB avec le HC Coire

En Suisse, c’est surtout avec la formation grisonne que le natif de Riga s’est fait connaître. Il a joué cinq saisons avec Coire où il a régulièrement fait partie des meilleurs compteurs de la ligue. Il a terminé sa meilleure saison avec 83 points (1996-1997). Ses 58 assists ont fait de lui le meilleur passeur de la ligue. A l’époque, le duo Rosol-Fedulov dominait la ligue avec le HC Martigny. Vitolins, lui, a remporté le titre en 1999 et 2000 avec Coire. A la suite de cette seconde victoire, le club a été promu en LNA. A l’étage supérieur, il parvenait moins à faire la différence. Avec 29 points en 39 matches, il était tout de même le meilleur compteur de la formation entraînée alors par Mike McParland.

3. Il a disputé neuf championnats du monde

Entre 1993 (Groupe C) et 2002 (Groupe A), Haris Vitolins a gravi tous les échelons avec sa sélection nationale. Dans l’élite, il a disputé 39 matches et totalisé 21 points (8 buts, 13 assists). En 2002, il a même disputé les Jeux olympiques. C’est d’ailleurs avec la Lettonie qu’il a entamé sa carrière d’entraîneur. Il était l’assistant lors du championnat du monde 2005. Un poste qu’il a occupé jusqu’en 2011.

4. Il a déjà entraîné en Suisse

S’il a très souvent été entraîneur-assistant tout au long de sa carrière, Haris Vitolins a entamé le coaching avec les Pikes Oberthurgau (2e ligue), club avec lequel il a terminé sa carrière de joueur. Il a occupé ce poste durant trois saisons avant de partir en Russie pour devenir assistant du HK MVD en KHL. Il a épaulé Olegs Znaroks avec qui il a quasi passé toute sa carrière de technicien. C’est d’ailleurs avec lui qu’il a remporté trois fois le titre de KHL. C’était avec le Dynamo Moscou en (2012 et 2013) et le SKA Saint-Petersbourg (2017).

5. Il a un imposant palmarès avec la Russie

Aux côtés de Znaroks, Haris Vitolins a remporté le titre mondial en 2014, le titre olympique en 2018 et remporté trois autres médailles lors de mondiaux. A la suite de l’or olympique, le duo Vitolinsh-Znaroks a cédé sa place à Ilya Voroboy.

Bonus

Il a porté le numéro 91,1 lors de cette saison 1994-1995 sous les couleurs de Rapperswil. Ce numéro était celui de la fréquence radio d’un sponsor du club saint-gallois. Cette même saison, Dan Hodgson portait le 97,2 avec le HC Davos. La ligue a ensuit banni les numéros avec virgule.

(nxp)