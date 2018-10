ROBIN CARREL: Roman Josi entre dans ses meilleures années

Il a commencé par inscrire 16 points lors de sa première saison de NHL, il y a sept ans. Ensuite, les buts et les assists n’ont pas arrêté d’aller garnir sa fiche statistique. 18 points lors de la saison du lock-out en 2012-2012, 40 la suivante, 55 unités en 2015, et ensuite 61, 49 et 53… Roman Josi est un homme fiable dans tous les sens de la patinoire, mais aussi et surtout dans sa capacité à produire devant le but adverse. Le capitaine bernois des Nashville Predators n’a que 28 ans et entre à peine dans ses meilleures années de défenseur.

Dans l’arrière garde de la franchise tennesséenne, il côtoie ce que se fait certainement de mieux dans ce compartiment du jeu dans la Ligue. Ryan Ellis (32 points en 44 matches la saison dernière), Dan Hamhuis (24 points avec Dallas), le papillon P.K. Subban (59 unités) et Mattias Ekholm (34) vont fournir des passes décisives à foison aux talentueux attaquants Filip Forsberg, Vitkor Arvidsson, Ryan Johansen, Craig Smith, Kyle Turris et Kevin Fiala (48 points la saison dernière!), tout en y allant chacun de leur dizaine de buts réglementaire.

Roman Josi est une assurance tous risques et fera (enfin) sauter la banque en 2020, quand il renégociera son contrat avec une équipe dont il est la tranquille figure de proue. Il compte jusqu’ici 292 points en 481 parties de saison régulière de NHL et 28 en 65 matches de play-off. S’il doit progresser, c’est bien lors des séries éliminatoires, pour enfin briguer un titre auquel ses Predators peuvent légitimement prétendre cette saison.

EMMANUEL FAVRE: Nico Hischier formera un duo diabolique avec Tyler Hall

Replaçons le contexte. Il y a un an tout rond, Nico Hischier avait uniquement joué en NHL sur la PlayStation. Sept mois plus tard, alors qu’il venait à peine d’atteindre l’âge de passer son permis de conduire en Suisse, il rendait une carte de 52 points (dont 20 buts) au terme de sa première saison régulière avec les Devils du New Jersey. Atteindre le plateau des 20 goals et 50 points à sa première année dans la jungle NHL est un résultat fantastique qui témoigne des qualités exceptionnelles de l’ancien junior du HC Viège.

N’oublions pas que Nico Hischier n’était qu’un apprenti durant cette période. Il s’est illustré tout en apprivoisant un milieu qui lui était totalement étranger. Il a souffert de la fatigue des déplacements, il a dû apprendre à gérer son énergie et à travailler sur ses lacunes (notamment les mises au jeu).

N’oublions pas non plus que Nico Hischier est un gars sérieux, et bien entouré, dont l’éthique de travail est irréprochable. Il n’est pas apprenti, il a vite appris et il sera encore plus performant durant sa deuxième saison chez les tout grands.

N’oublions pas non plus que les Devils ont décidé de faire d’Hischier leur joueur de franchise et qu’ils n’ont aucune intention de le rétrograder sur le quatrième trio offensif en cas de mutisme temporaire. Le No 13 continuera donc à faire la paire avec Tyler Hall, l’ailier qui avait été désigné MVP de l’exercice 2017-2018. Les deux joueurs, qui ont appris à se connaître, à se respecter et à s’apprécier, seront encore plus performants dès samedi à Göteborg, où les Devils entameront leur saison contre Edmonton. Alors osons. Osons croire que Nico Hischier, s’il demeure en santé tout au long de saison, sera le premier Suisse à briser le mur des 70 points personnels. (nxp)