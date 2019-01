Après avoir brisé la «malédiction suédoise», l'équipe helvétique des moins de 20 ans a gagné le droit de disputer la demi-finale des championnats du monde dans la nuit de vendredi à samedi contre la Finlande.

En attendant, qui sont les «héros» suisses des Mondiaux Vancouver? Petit tour d'horizon avec quelques piliers de la sélection suisse sous la loupe:

Christian Wohlwend – Le coach volcanique

Le coach de l’équipe de Suisse est devenu une attraction aux Mondiaux depuis l’édition 2018 : ses interventions médiatiques et son sens de la formule font le bonheur des journalistes nord-américains. Le meilleur pote du sélectionneur de l’équipe A, Patrick Fischer, est une sorte de volcan en éruption sur son banc et un doux mélange entre Arno Del Curto, Guy Boucher et... Kevin Schläpfer. Il vient de qualifier l’équipe de Suisse pour sa première demi-finale au niveau M20 depuis huit ans.

Luca Hollenstein – Le gardien miraculeux

Trois titularisations, deux blanchissages, et un pourcentage d’arrêt de 97.75% pour le Grison de 18 ans. Phénoménal. Le gardien de la formation de Swiss League, Zoug Academy, s’est définitivement fait connaître du grand public mardi soir en livrant une copie parfaite lors de la victoire 2-0 contre la Suède en quarts de finale.

Philipp Kurashev – Le topscorer

Le buteur de l’équipe (cinq buts, un assist) n’a pas fait trembler les filets contre les Suédois, mais il a commencé le tournoi sur les chapeaux de roue en inscrivant ses cinq buts lors des deux premières sorties. Contre le Canada (doublé) et le Danemark (triplé). Le Bernois de 19 ans dispute sa troisième saison avec l’équipe junior de la Ligue du Québec, les Remparts de Québec. Il a été repêché par les Chicago Blackhawks au quatrième tour de la draft 2018.

Luca Wyss – Le buteur venu des tribunes

C’est l’une des belles histoires de ces Mondiaux : surnuméraire depuis le début du tournoi, l’attaquant de Langenthal en Swiss League a fêté sa première convocation en marquant le deuxième but des Suisses en quarts de finale. Premier match aux Mondiaux, premier but. Et quel but important pour la Suisse!

Valentin Nussbaumer – Des buts en stock?

Avec deux énormes occasions manquées contre les Suédois en troisième période et une pénalité consécutive à un geste de maladresse en toute fin de match, l’attaquant des Cataractes de Shawinigan et ancien joueur du HC Bienne a cruellement manqué de réussite (et de sang-froid) en quarts. Le Delémontain de 18 ans aurait-t-il ménagé ses munitions offensives pour la demi-finale contre la Finlande? Espérons-le pour l’équipe de Suisse si elle entend réaliser un autre exploit en se hissant en finale.

Simon le Coultre – La valeur sûre en défense

Avec à chaque match plus de 20 minutes de temps de jeu, l’ancien junior du LHC est l’un des arrières les plus utilisés par le duo de coaches Christian Wohlwend/Tommy Albelin. Opposés aux meilleurs trios offensifs adverses, le défenseur de 19 ans réalise un boulot remarquable dans l’arrière-garde helvétique. Le Vaudois dispute sa troisième saison en Amérique du Nord avec les Wildcats de Moncton dans la ligue junior majeur du Québec. Il est éligible pour la draft NHL au mois de juin prochain. (nxp)