Je regardais tranquillement «Qui veut la peau de Roger Rabbit» (Robert Zemeckis, 1988) lorsque tout à coup, comme ça tombé de nulle part, je me suis dit:

«Mais qu’a bien pu devenir Eliot Antonietti?»

Tu sais toi ce que t’es devenu Eliot Antonietti?

Tu sais, un gros bonhomme sous contrat avec GE Servette, défenseur, droitier, avec une immense barbe.

T'as vu? Ou t'as pas vu?

Il devrait pas passer inaperçu à Genève, et pourtant personne sait ce qui lui est arrivé depuis qu’il revenu commotionné en provenance de Rapperswil. Même aux Vernets, personne sait...

Et là, je me suis fait un film et je me suis dit:

«Pis si quelqu’un l’avait mis dans un placard (ah, ça y en a aux Vernets…) lui et son contrat, ou pire encore, dans un vulgaire vestiaire d’arbitres de trois mètres carrés.»

«Pis si il avait plus de commotion mais chopé le coronavirus à la place et qu’on l’avait mis en quarantaine, pour pas qu’il contamine l’équipe avant les play-off. Pis si… »

Ce serait moche, très moche, quand même.

Des fois, je te jure, j’ai de ces idées farfelues qui me passent par la tête…

Hockey Inside, épisode 11:

1. Je me suis réveillé en sursaut dans la nuit de mardi à mercredi après avoir rêvé que le président du Lausanne HC était allé poster un message sur le forum après la défaite contre Fribourg.

T’imagines toi le CEO du CP Berne, à 1h du matin après une défaite, qui se connecte sur le forum du SCB sous son pseudo, genre «BigNouNours66»?

Des fois je fais de ces rêves débiles. Mais débiles...

2. Demi-finale des Masters, 12 janvier 1980, Madison Square Garden, New York. Après 16 défaites consécutives contre Jimmy Connors, le «Lion lithuanien» Vitas Gerulaitis bat enfin l’Américain (7-5 6-2), avant de déclarer: «Et que ce soit une leçon pour vous tous. Personne ne bat Vitas Gerulaitis 17 fois de suite».

Tu l’auras lu ici en premier: personne, pas même FR Gottéron, ne battra les Lions vaudois du LHC sept fois de suite. Personne.

3. Maintenant que tout le monde tourne le dos au LHC, même les plus fervents supporters, j’ai décidé moi-aussi de changer de camp et de faire le chemin inverse, histoire de m'assurer le jour de gloire venu une place dans le bus à impériale du LHC. A partir de maintenant, non seulement je ne médirai plus sur ce club (comme dans l’épisode 9 du 31 janvier par exemple), mais je croirai aussi en lui.

Même le président De Preux m’accueillera à bras ouverts j’en suis sûr et ne me tiendra pas rigueur de ce retournement de costard-cravatte de dernière minute.

Dix fans de perdus, un de retrouvé

Parce que dis-toi bien que si le LHC passe peu importe comment un tour de play-off (j’y croyais pas il y a une semaine, mais j’ai changé d’avis entre-temps), puis joue une place en finale, ou pire encore, remporte le titre, t’auras l’air de quoi, toi, hein?

4. Quoi tu la trouve ennuyante la tactique et la philosophie de jeu du LHC? «A un moment donné, on s'en branle de la philosophie de jeu...», a dit un jour Laurent Blanc, l’ancien sélectionneur de l’équipe de France de football. Moi je trouve qu’il a pas tout tort.

5. La phrase de la semaine. Hans Kossmann, coach du SCB, dans Blick : «Je m’appelle Hans Kossmann et pas Harry Potter.» Eh bien, ça promet du côté de Berne...

6. Et si Serge Pelletier, qui a pas mal de succès avec Lugano actuellement, effectuait un troisième passage en carrière sur le banc des Dragons la saison prochaine après la période 2000-2002 et 2005-2011?

«Positif les boys...»

La réponse de Raphaël Berger, Directeur général de FR Gottéron. «De un, nous ne savons pas quels sont les intentions de Lugano et de Serge Pelletier. De deux, notre priorité n’est pas la recherche de candidats pour le poste d’entraîneur en vue de la saison prochaine mais la qualification pour les play-off.»

De trois, c’est donc pas un oui ni vraiment un non.

7. Si ça me fait penser à quelqu'un? Non vraiment, je vois pas. Par contre, ça me fait surtout penser que c’est un comportement qui, au même titre que les simulations et «embellishment» traqués avec tant de zèle cette saison, devrait valoir une amende. Disons qu'il y en a qui ont été punis pour moins que ça...

Très en colère, l'entraîneur du @HCDavos_off Christian Wohlwend ne vous fait-il pas penser à quelqu'un ? ???????????????? pic.twitter.com/8Bq4GZJz0p — MySports_CH_fr (@MySports_CH_fr) February 19, 2020

Cyrill Pasche