De retour derrière un banc six ans et demi après avoir dirigé son dernier de match de championnat (avec les Edmonton Oilers), l’entraîneur Ralph Krueger a célébré une victoire avec les Buffalo Sabres à Pittsburgh (3-1). Dans la nuit de jeudi à vendredi, l’ancien sélectionneur de l’équipe de Suisse a mené son club au succès face à l’équipe de Sidney Crosby, mais ne s’est pas emballé pour autant. «Il y a encore beaucoup de travail à effectuer», a expliqué le coach titulaire d’un passeport suisse. Les buts des visiteurs ont été enfilés par Conor Sheary (deux fois) et Rasmus Dahlin.

Le premier point helvétique de la saison 2019-2020 est estampillé Roman Josi. Le défenseur bernois des Nashville Predators a obtenu un assist dans la partie remportée contre le Minnesota Wild (5-2), qui a composé avec l’ailier saint-gallois Kevin Fiala. Dans le même match, au cours duquel le centre ontarien Matt Duchene a réussi son entrée en scène dans le Tennessee en amassant trois mentions d’aide, l’arrière bernois Yannick Weber a patiné durant 13’32 avec les Preds.

Nino Niederreiter, qui n’a pas griffé la feuille des pointeurs, a entamé la campagne avec un succès. Les Carolina Hurricanes ont en effet battu le Canadien de Montréal (4-3 tab) au terme d’une partie de haute intensité. Le dernier Suisse en uniforme est rentré aux vestiaires avec l’amertume de la défaite. Dans le derby floridien, les Panthers de l’attaquant soleurois Denis Malgin (10’59 de temps de jeu) s’est incliné 5-2 à Tampa Bay.