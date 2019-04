«J'ai eu 94% de bonnes réponses au test de connaissance, mieux que ma femme et ma famille.» Ralph Krueger fanfaronne dans les colonnes du Blick. Le journal alémanique révèle que le natif de Winnipeg a obtenu la nationalité suisse. Il ajoute un troisième passeport à sa collection. L'ancien entraîneur de la Nati est également allemand et canadien.

Ralph Krueger et sa famille ont fait de la Suisse leur pied-à-terre. Voilà 20 ans qu'il s'y sont installés. Largement suffisant pour demander la nationalité. «Il y a plusieurs années, nous avons décidé que nous voudrions vieillir ici aussi, déclare-t-il au Blick. C'est pourquoi je suis très ému de constater que je suis aussi citoyen de ce pays. Et les Suisses savent à quel point la nature et le sport sont importants. C'est inspirant. »

Après 12 ans à la tête de l'équipe nationale, un passage comme assistant sur le banc des Oilers d'Edmonton en NHL et 6 ans à la présidence du club de foot anglais de Southampton, Ralph Krueger, qui aura 60 ans en août, se dit plein d'énergie. Il est en tout cas un père comblé: son fils Justin vient d'être sacré champion suisse pour la troisième fois avec le CP Berne. (nxp)