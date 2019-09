On peut, sans prendre trop de risques, d’ores et déjà affirmer que Rapperswil fera bien mieux que la saison dernière. Les Saint-Gallois – seule formation à ne pas dépasser la barre des 100 buts marqués en 50 matches l'hiver dernier - n’avaient en effet signé que dix petites victoires durant l’exercice 2018-2019.

La saison passée, de nombreux joueurs dans les rangs du néo-promu de l'époque ont dû prendre leurs marques et s’habituer à un niveau de jeu largement plus élevé. Désormais, avec un effectif fortement remanié et renforcé en défense, «Rappi» ne sera plus la proie facile de l’exercice précédent. Et c'est tant mieux pour l'intérêt du championnat.

Derrière le banc, les Lakers ont misé sur la continuité. Le Canadien Jeff Tomlinson reste l'entraîneur de la formation saint-galloise tandis que l'ancien attaquant de National League, Jannick Steinmann (32 ans), a été nommé directeur sportif ce printemps.

Gardiens

Melvin Nyffeler entame sa cinquième saison chez les Lakers. Le numéro un de l’équipe saint-galloise a démontré que l’on peut compter sur lui au plus haut niveau et il est capable, dans un bon soir, de gagner un match à lui tout seul. La bonne nouvelle pour lui: sa défense aura beaucoup plus d’allure cette saison.

Défense

Les Saint-Gallois perdent Timo Helbling, qui a pris sa retraite sportive, mais ils y gagnent au change avec les arrivées du routinier Daniel Vukovic, de Mauro Dufner (GE Servette) et du talentueux Dominik Egli (Bienne). Rapperswil a enfin une défense qui tient la route à ce niveau de jeu.

Attaque

Deux nouveaux étrangers viennent compléter l'offensive des Lakers: l’Américain Andrew Rowe (31 ans) et le Tchèque Roman Cervenka. Le génial Tchèque a connu de graves problèmes de santé la saison passée chez les ZSC Lions. S’il parvient à retrouver ses sensations, les fans de Rappi vont passer quelques bons moments cet hiver.

Le mercato en un clin d’œil

Arrivées: Flurin Randegger (Défenseur, Langanu). Dominik Egli (Défenseur, Bienne). Mauro Dufner (Défenseur, GE Servette). Daniel Vukovic (Défenseur, GE Servette). Michael Loosli (Attaquant, Thurgovie). Roman Cervenka (Attaquant/Tch, ZSC Lions). Sandro Forrer (Attaquant, FR Gottéron). Andrew Rowe (Attaquant/USA, Mora IK). Nico Dünner (Attaquant, Langenthal).

Départs: Matt Gilroy (Défenseur/USA, sans club). Timo Helbling (Défenseur, retraite sportive). Frédéric Iglesias (Défenseur, La Chaux-de-Fonds). Thomas Büsser (Défenseur, Bâle). Sven Berger (Défenseur, retraite sportive). Sven Lindemann (Attaquant, retraite sportive). Steve Mason (attaquant, sans club). Fabian Brem (Attaquant, sans club). Antonio Rizzello (Atttaquant, retraite sportive). Josh Primeau (Attaquant, sans club). Dion Knelsen (Attaquant/Can, Olten). Léonardo Fuhrer (Attaquant, GCK Lions).

Le joueur à suivre: Dominik Egli

Annoncé comme une future pointure à son arrivée au HC Bienne en 2018 en provenance de Kloten, ce défenseur droitier au profil offensif n’a jamais réussi à s’imposer dans la formation seelandaise. Pourtant, la plupart des observateurs estiment que ce joueur de 21 ans est bourré de talent. Et si le déclic se produisait pour lui cette saison à Rapperswil, où il aura un rôle en vue à jouer?

Pronostic

Rapperswil va mener la vie dure à bien des équipes cet hiver mais continuera de batailler dans les bas-fonds du classement. Pas suffisant toutefois pour espérer mieux que d’éviter de terminer à la dernière place du classement...