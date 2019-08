Ray Shero (57 ans) est «l’homme de l’été» du côté de la NHL. Le manager des New Jersey Devils a eu la main heureuse en juin, lorsque la loterie de la Draft NHL lui a permis de toucher le jackpot avec le premier choix du repêchage. Le joueur le plus convoité, l’Américain Jack Hughes, 17 ans, revêtira la tunique rouge des Devils dès cet hiver.

Un jour seulement après avoir choisi ce talent générationnel au repêchage, Shero a effectué une transaction qui devrait modifier la dynamique du club de Newark. Le General Manager des Devils a obtenu les services du défenseur P.K. Subban, l’un des arrières les plus dynamiques de la Ligue, via un échange avec les Nashville Predators, le club du Bernois Roman Josi. «J’ai toujours été fan de P.K. Subban depuis ses années en juniors, a dit le manager des Devils. C’est un compétiteur, comme il l’a démontré par le passé en playoff avec Montréal et Nashville. J’aime aussi le fait qu’il n’a pas encore remporté la Coupe Stanley. Il sera affamé!»

P.K. Subban? Le petit ami de l’ex-championne de ski Lindsey Vonn est une entreprise à lui seul et le joueur de couleur le plus connu et populaire de la NHL. En 2013 alors qu’il jouait à Montréal, il a remporté le Norris Trophy récompensant le meilleur défenseur de la Ligue.

«C’est vraiment motivant»

Shero ne s’est pas arrêté en si bon chemin: sur le marché des joueurs libres (free agents), il a déboursé cinq millions de dollars pour s’assurer les services de Wayne Simmonds, un ailier robuste de 30 ans qui ne fera pas de mal à l’offensive des Devils.

En début de semaine, Shero a encore échangé deux choix de draft en 2020 et 2021 pour obtenir l’ailier russe Nikita Gusev, propriété des Vegas Golden Knights. Champion olympique en 2018, Gusev (27 ans) est considéré comme le meilleur joueur évoluant hors de la NHL. En l’espace de quelques semaines, les Devils sont passés d’une équipe qui a manqué les play-off à six reprises au cours des sept dernières saisons à un club sur lequel il faudra compter à l’avenir.

«Je me réjouis encore plus que la saison recommence, avoue Nico Hischier. Moi, ça me motive vraiment de voir quels joueurs ont pu être engagés par les Devils. Je crois que tout le monde, dans le vestiaire, se réjouit pour la saison prochaine. Notre GM, Ray Shero, est vraiment très habile et nous avons tous une grande confiance en lui dans sa façon de bâtir notre équipe.»

Verra-t-on Hischier aux Mondiaux?

Une bonne chose pour Nico Hischier, qui va entamer sa troisième saison à Newark, mais pas forcément une bonne nouvelle pour les fans de l’équipe de Suisse. Reverra-t-on vraiment le Valaisan sous le maillot national au cours des prochaines années maintenant que les Devils sont armés pour jouer les play-off sur une base régulière?

Si le club de Newark venait à prolonger sa saison en play-off, l’équipe de Suisse pourrait bien être privée de son joueur le plus talentueux lors des prochains Mondiaux à Zurich et Lausanne. «C’est encore loin, tout ça, répond Hischier. Ma priorité est à 100% dirigée vers ma saison avec les Devils et j’espère aller le plus loin possible avec eux. Bien entendu, je garde les Mondiaux 2020 en Suisse dans un coin de ma tête et je serais heureux d’y participer si l’occasion se présente. Tout ce que je peux dire pour l’instant, c’est que ma priorité, c’est les New Jersey Devils.»