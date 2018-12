Lorsque Reto Berra aura terminé sa carrière de hockeyeur, il pourra sans autre trouver une reconversion dans la communication. Son exercice de style face aux micros après s’être fait truander un blanchissage en toute fin de match valait presque le déplacement de Lucerne à lui seul. «Un but ça va, c’est correct. Nous avons gagné et, finalement, c’est ce qui compte, non?» Diplomatiquement, il a dévié la question comme la quasi totalité des pucks durant une soirée où le gardien de FR Gottéron a été sacrément solide. Mais l’unique capitulation n’aurait jamais dû arriver. Et il avait de quoi l’avoir en travers de la gorge.

Alors que la Suisse venait de marquer le 3-0 par Grégory Hofmann (qui d’autre?), le match était plié. Il ne restait plus qu’à déblayer les pucks durant 120 secondes et le gardien aurait été blanchi. Un accomplissement forcément bon pour la confiance, même si cette équipe d’Autriche n’avait pas de quoi franchement faire peur. Hélas, le déboulé de Dominic Zwerger n’a été que timidement dérangé par une défense suisse trop passive. L’arrière-garde a laissé le chasseur de buts d’Ambri-Piotta trouver le fond du filet d’un Reto Berra délaissé. Rageant et cruel à la fois tant il a brillé. Et dire que l’équipe de Patrick Fischer évoluait… en supériorité numérique!

Un arrêt incroyable

Même si l’Autriche ne comptait qu’un minimum d’individualités au niveau, Reto Berra n’a pas eu la tâche trop aisée. C’est d’ailleurs lui qui a tenu l’équipe dans le match en début de rencontre avec un arrêt hallucinant à 3 contre 5. Le Zurichois a poursuivi sur la lancée de son dernier match de championnat. A Bienne, Berra n’avait également capitulé qu’une seule fois malgré une quarantaine de shoots dans sa direction. Une prestation qui avait fait taire les premières critiques qui commençaient à se faire entendre çà et là concernant ses prestations. Solide sans être génial auparavant, Reto Berra avait rappelé, en une soirée, à quel point il pouvait être dominant.

Leonardo Genoni, qui sera titulaire vendredi contre la Russie, aura fort à faire pour égaler la performance de Reto Berra sur la glace… et devant les micros aussi, d’ailleurs. (nxp)