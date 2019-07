Lorsque Chris McSorley a posé les bases de son équipe, le nom de Kevin Romy figurait évidemment parmi les premiers sur sa feuille. Le centre de 34 ans au riche passé était censé mettre son expérience au service d’une équipe résolument tournée vers la jeunesse. Mais le Neuchâtelois, lui, n’avait pas les mêmes idées. «Lors des entretiens de fin de saison dernière, il m’a fait part de réflexion qu’il était en train de mener, nous a confié le directeur sportif des Aigles. Il m’est assez vite paru clair qu’il n’avait plus l’envie d’être là. Ses blessures lui ont fait beaucoup de mal.» A-t-il essayé de le convaincre de changer sa décision? «Vous savez, si un joueur a envie d’arrêter, ce n’est pas nécessairement une bonne idée de vouloir à tout prix le garder.»

Pour Chris McSorley, la tâche s’annonce compliquée. «On ne remplace pas un joueur comme Kevin Romy à cette période de l’année, lance-t-il. On espère que les joueurs présents seront prêts à faire un pas vers l’avant.» Au centre, il peut compter sur Tanner Richard, le Canadien Eric Fehr, Tim Kast, Eliot Berthon ou encore Guillaume Maillard. «Nous pouvons également compter sur plusieurs joueurs capables de jouer autant à l’aile qu’au centre», remarque Patrick Emond, le nouvel entraîneur qui devra compenser le départ de Kevin Romy.

Solution interne

Aujourd’hui, il n’est pas prévu de remplacer numériquement le Neuchâtelois. «C’est un profil compliqué à une période de l’année peu propice, remarque Chris McSorley. Nous allons commencer notre préparation en l’état et verrons comment la saison évolue.» Patrick Emond tente de positiver: «Nous pouvons compter sur trois attaquants étrangers. C’est tout de même un de plus que l’an dernier où nous avions deux défenseurs et deux joueurs offensifs.» L’annonce de l’arrivée du Canadien Eric Fehr n’est en effet pas anodine. «Au moment de l’engager, nous savions que Kevin ne serait pas de retour, a poursuivi Chris McSorley. Nous avons donc pu réagir en conséquence et engager un joueur de centre dominant comme l'est Eric.»