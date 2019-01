Le Canadien Rick Nash a annoncé vendredi qu'il mettait un terme à sa carrière à 34 ans en raison des séquelles d'une commotion cérébrale remontant à mars dernier. Il avait reçu un puck dans la tête sur un tir de Cedric Paquette, joueur de Tampa Bay.

«En raison des symptômes d'une commotion cérébrale subie en mars, Rick Nash va être contraint d'arrêter de jouer au hockey sur glace», a indiqué son agent dans un communiqué.

«Comme l'en ont avisé ses médecins, les risques de séquelles au cerveau étaient bien trop importants s'il rejouait», a-t-il ajouté.

Nash a remporté deux titres olympiques (2010, 2014) et une couronne mondiale (2007) avec le Canada.

Il a fini sa carrière avec 456 buts et 396 passes pour un total de 1149 matches de NHL sous les maillots de Columbus (2002-12), des New York Rangers (2012-18) et des Boston Bruins.

Champion de Suisse

Durant le lock-out de la saison 2004-2005 en NHL , il avait posé ses valises à Davos où, en compagnie de Joe Thornton, il avait mené l'équipe au titre. Durant cette saison, il avait marqué 27 buts et réalisé 20 assists en championnat avant de marquer 11 points (9 buts/2 assists) en play-off.

Les deux compères étaient revenus dans les Grisons au lock-out de la saison 2012-2013, mais Nash s'était blessé en début de championnat et n'avait disputé que 17 matches (13 buts/6 assists).

L'ailier gauche a été sacré co-meilleur buteur du Championnat 2013-14, à égalité avec Ilya Kovalchuk et Jarome Iginla.

Il avait rejoint les Bruins en février 2018, mais n'a disputé que onze matches avec l'équipe de Boston. (afp/Sport-Center/nxp)