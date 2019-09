Comme en NHL, à Zoug et à Lausanne, le vestiaire du HC Lugano est ouvert aux journalistes un quart d’heure après la fin du match. Quel que soit le résultat, on allume la sono à fond et on chante. Ou pas. Comme ce vendredi soir à la Resega où on aurait pu entendre une mouche voler. Les Bianconeri n’avaient pas vraiment pas le cœur à «ça», après une telle soirée où ils auraient pu jouer toute la nuit sans marquer.

Les statistiques sont plus explicites qu’une longue diatribe. Elles ont de quoi d’ailleurs donner le vertige aux Tessinois: 35 tirs à 17, dont 18 à 4 après le premier tiers, avec au final, un succès en prolongation des Genevois, 1 à 2. Ou comment être punis pour n’avoir pas été en mesure d’allumer la petite lumière rouge derrière Gauthier Descloux, intraitable devant son filet.

«Je ne savais pas que cela voulait dire désormais hold-up en italien», se marre Romain Loeffel, qui apprécie cette nouvelle coutume qui permet aux représentants des médias d’entrer dans l’intimité des joueurs au terme de la rencontre. «Cela ne me dérange pas. Dix minutes et puis tout est réglé, ensuite on est tranquilles», sourit le défenseur.

On imagine bien qu’après un tel match où vous avez dominé tant et plus, qu’il n’est pas facile pour vous de répondre encore à nos questions...

Ma foi, il faut surtout donner du crédit aux Genevois ce soir car ils ont bien tenu le coup une bonne partie du match. Je pense en effet que sur l’ensemble, on était au-dessus, mais voilà, on n’a pas réussi à mettre plus d'un but que celui de Matteo Romanenghi à la 3e minute. Il faut juste qu’on apprenne a marquer plus avec le nombre d’occasions qu’on se créée. Il y a eu des périodes où Genève était acculé, au bord de l’asphyxie et on n’a pas su trouver le moyen de shooter sur le but, d’aller aux rebonds, là où ça fait mal pour loger le puck derrière la ligne. Ce n'était pas plus difficile que ça...

Reste qu’en ce début de saison, avec trois défaites à domicile (Lausanne, Davos et Genève), vous peinez à trouver vos marques. Etes-vous inquiet?

Il y a déjà eu du mieux contre Zoug où à la Bossard Arena, on a perdu aux tirs au but. Depuis ce match, on est monté en puissance avec un deuxième succès mardi face à Berne. On joue mieux même si à l’exception de ce match face aux Ours (4-2), on n’a pas marqué plus que deux buts depuis le début de la saison. Si on veut gagner des parties, il faut être bon défensivement mais aussi offensivement. Il est nécessaire qu’on ait plus de grinta et de hargne devant le but adverse. A nous de corriger ça dès ce samedi à Bienne.

Ryan Spooner, qui a plus de 300 matches en NHL, est surnuméraire. Il n’est pas encore prêt?

C’est un choix du coach qui a cinq étrangers à disposition...

Et vous, Romain, vous vous plaisez toujours autant au Tessin?

Oui, bien sûr. On se plaît bien avec ma femme Laura. On est bien installé. Maintenant, si j’ai quitté Genève pour Lugano, c’est pour essayer de faire quelque chose de grand ici. Donc, même si on n’a pas réussi le début de championnat que nous espérions, la saison est encore longue. On doit cependant se méfier de laisser partir le train trop vite.

Qu’avez-vous pensé de ce Genève-Servette, relooké, avec Pat Emond à la barre et des jeunes sur la glace?

Je dois reconnaître, comme bien du monde dans le milieu, qu’ils me surprennent. Tant mieux pour eux, pour ces jeunes qui ont beaucoup de temps de glace et ce coach qui découvre la National League. Mais je le répète, la saison est encore longue. Maintenant, je ne peux que louer le travail que fait Patrik Emond avec ces jeunes et je leur souhaite toutefois que du bonheur. Sauf contre nous...

Christian Maillard, Lugano