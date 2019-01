Battus la veille à Detroit (4-3 ap), les Nashville Predators ont su rebondir dans les matches de NHL qui se sont disputés dans la nuit de samedi à dimanche.

L’équipe du Tennessee, qui composait sans Yannick Weber (blessé), s’est imposée 4-1 à Montréal sans jamais avoir été mise en danger. «On avait besoin de cette victoire pour nous relancer», nous a expliqué le défenseur bernois Roman Josi après la rencontre où l’ailier saint-gallois Kevin Fiala a obtenu son 16e assist de la saison. Auteur de deux passes décisives, le défenseur PK Subban a atteint le plateau des 300 assists en carrière.

A Sunrise, où le joueur de centre soleurois Denis Malgin a été rayé de l’alignement par les Florida Panthers, Dean Kukan a été titularisé une septième fois en 2018-2019 par John Tortorella, l’entraîneur des Columbus Blue Jackets. Le défenseur zurichois, qui a patiné durant 13’52, a goûté à la victoire (4-3 ap).

Avec l’ailier bernois Sven Bärtschi dans leur alignement, les Vancouver Canucks n’ont pas inscrit de but dans un deuxième match consécutif. Ils se sont lourdement inclinés à Toronto (5-0), où Auston Matthews (ex-ZSC Lions) a laissé trois marques sur la feuille des compteurs (un but et deux mentions d’aide).

Avec ses Sharks, Timo Meier a connu les joies de la victoire, face à Tampa Bay (5-2). L'ailier appenzellois s'est fait l'auteur de deux assists. En lever de rideau, le Grison Nino Niederreiter avait lui aussi goûté au succès à Ottawa avec le Minnesota Wild (4-3) sans récolter de point personnel. (nxp)