Dans une partie de NHL disputée dimanche après-midi - heure de la côte Est nord-américaine -, les Nashville Predators ont complètement manqué leur entame de match à Raleigh face aux Carolina Hurricanes. Menés 5-1 à la 30e minute, ils n’ont pas été en mesure de recoller à la marque et se sont inclinés 6-3.

