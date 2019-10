1. Roman Josi lâche les gants

Le fait est rare. A Las Vegas, où les Prédateurs de Nashville ont battu les Golden Knights (5-2), Roman Josi a livré (et perdu) un combat à proximité du filet défendu par Pekka Rinne. Après une escarmouche avec l’attaquant canadien Mark Stone, le bonhomme qui avait éliminé la Suisse en quarts de finale des Mondiaux 2019 en transformant son penalty, le défenseur bernois a lâché les gants, donné et surtout reçu quelques coups.

Mark Stone drops Roman Josi pic.twitter.com/AG0IV87pqL — Brady Trettenero (@BradyTrett) October 16, 2019

Le résultat tient dans ce gros plan.

Also, Mark Stone just did this to Josi pic.twitter.com/iWB9RqcoD6 — Louis (@Louisx209) October 16, 2019

Après avoir purgé cinq minutes de punition, le Bernois a cependant pu revenir au jeu et a contribué (une mention d’aide sur le but de la victoire) à la bonne performance des Preds dans une patinoire où il n’est jamais aisé de s’imposer.

2. Le couac de Fleury

Il faut dire que les hockeyeurs venus du Tennessee ont bénéficié d’un autre fait rare pour revenir dans la partie. Alors que les Golden Knights menaient 2-1 à l’entame du tiers médian, le gardien Marc-André Fleury, d’ordinaire si brillant, a commis une boulette derrière sa cage.

En ajoutant une petite fleur dans son gazouillis, le préposé au compte Tweeter des Prédateurs a imité le buteur Colton Sissons: il s’est bien moqué du portier québécois de la franchise du Nevada.

Il faut dire que Fleury figure parmi les gars les plus taquins de la Ligue. Retour de balancier, donc...

3. Kevin Fiala retranché

Encore un fait rare. Bien qu’en santé, Kevin Fiala a assisté à la défaite de Wild du Minnesota à Toronto (4-2), où le défenseur Morgan Rielly a été crédité de quatre assists, depuis la passerelle de presse.

Kevin Fiala is the latest Fenton acquisition to be scratched by the #MNWild: https://t.co/ujP8yytmrH pic.twitter.com/ql9VJftEtk — Pioneer Press (@PioneerPress) October 16, 2019

L’ailier saint-gallois, qui avait été obtenu le 25 février par le Wild en échange de Marcus Granlund, a été pour la première fois retranché de l’alignement par l’entraîneur Bruce Boudreau. Qui a déclaré: «Je pense que nous pouvons obtenir davantage de sa part. Il est un bon patineur et nous attendons plus d’un joueur doté de ces qualités.» Le Suisse a rétorqué: «Je ne suis pas content. La prochaine fois que je jouerai, je ferai tout ce qui est possible pour ne plus jamais me retrouver dans cette situation.»

Coïncidence ou pas: depuis le début de la campagne 2019-2020, Boudreau a retranché les trois joueurs (Donato et Rask sont les deux autres) acquis la saison dernière par Paul Fenton, l’ancien directeur général congédié durant l’été.

Ah oui, pour mémoire, Boudreau, c’est le coach qui estimait que Nino Niederreiter était devenu un attaquant de quatrième trio il y a dix mois.

4. Un but «Guillaume Tell»

Le fait est de moins en moins rare tant la précision des tirs s’est affinée ces dernières années.

Il n’empêche que ce but de Kyle Connor dans la défaite des Jets de Winnipeg face aux Coyotes de l’Arizona (4-2) a quelque chose de «guillaumetellien».

Non?

5. Les Blues à la Maison Blanche

Le fait est coutumier. Vainqueurs de la Coupe Stanley 2019, les Blues de Saint-Louis ont été reçus à la Maison Blanche par Donald Trump.

A great group of Champions! https://t.co/A2ux83427l — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 16, 2019

Le président américain a souligné l’incroyable parcours de l’équipe du Missouri, qui pointait au dernier rang de la Ligue à la fin du mois de janvier. «L’incroyable retour des Bues, a-t-il dit, nous rappelle qu’il est important de ne jamais abandonner et de ne pas perdre espoir.»