Stéphane Python (51 ans) est un ancien joueur. Coach depuis 1989, il a occupé des postes d’entraîneur assistant en LNB et en LNA. Il a été entraîneur en chef en première division italienne et 1re ligue suisse. Installé au Québec depuis 2014, il a été entraîneur et manager général d’équipes juniors au Canada.

David Aebischer

19 ans, Olympiques de Gatineau, défenseur

Le défenseur fribourgeois ne dérougit pas. Alors que l’équipe entraînée par l’ancien attaquant lausannois Eric Landry a entrepris une course contre la montre pour accrocher une place en play-off qui semblait inespérée il y a six semaines, le futur joueur de FR Gottéron a enfilé le képi du général sur la glace. Mardi, en voyage à Val d’Or, où les Olympiques se sont imposés 4-5 en fusillade, il s’est inscrit à deux reprises au pointage. En plus d’avoir distillé un assist, il a obtenu le 4-4 en supériorité numérique. Si le chef de la brigade défensive poursuit son œuvre, un miracle pourrait bien avoir lieu dans la banlieue d’Ottawa où l’équipe, qui a giflé la puissante formation de Moncton samedi (5-0), n’a plus qu’un point de passif sur le dernier siège qualificatif pour les séries.

Noah Delémont

17 ans, Titan de l’Acadie Bathurst, défenseur

J’ai déjà eu l’occasion de le dire. Il faut malheureusement le répéter: la saison de l’équipe de l’ex-Biennois est cauchemardesque. Aujourd’hui, bonne dernière du classement, la formation acadienne accuse 15 points de retard sur l’avant-dernier. Les deux dernières sorties, à chaque fois face à Cap Breton, ont été à l’image de la campagne: deux défaites sur un score cumulé de 6-13. Dans cette grisaille, le Suisse peut cependant se consoler avec son différentiel de -1, l’un des meilleurs de son escouade.

Gaétan Jobin

18 ans, Islanders de Charlottetown, ailier

De retour sur la feuille de pointage, l’ex-junior de FR Gottéron a inscrit le premier but de son équipe dans l’importante victoire en vue des séries contre des Cataractes de Shawinigan orphelins de Valentin Nussbaumer (6-5). Il a récidivé face à Moncton, l’un des clubs phares de la Ligue. Mais il a été l’unique membre de son club à trouver le chemin des filets (5-1).

Noah Patenaude

16 ans, Sea Dogs de Saint John, gardien

Le Neuchâtelois a livré une performance époustouflante contre le Drakkar de Baie-Comeau, qui l’a bombardé à 53 reprises. Au final, le Suisse, décoré de la première étoile, a mené son groupe à la victoire (4-3 en prolongation). La prestation a été louée par le personnel d’entraîneurs et le Suisse commence à faire parler de lui à travers la Ligue.

Noah Patenaude saves the game in OT with this INCREDIBLE ????#SeaDogs15 @Noahpatenaude1 pic.twitter.com/4sZLC2ZaPk — Saint John Sea Dogs (@SJSeaDogs) February 2, 2020

Théo Rochette

17 ans, Remparts de Québec, centre

L’équipe de l’ex-junior du Lausanne HC a connu une mauvaise semaine sur le plan comptable puisqu’elle s’est inclinée contre les Tigres de Victoriaville (3-2) et face à l’Armada de Blainville-Boisbriand (3-2). Blanchi de la feuille des compteurs, le Suisse a cependant démontré son aisance aux engagements (65% de gains). Le chiffre n’est pas anodin: il renforce la position du joueur de centre en vue du repêchage de la NHL qui se tiendra en juin au Centre Bell de Montréal.

