Discret sur le marché des transferts depuis le début de saison, FR Gottéron tient-il son premier renfort en vue de la saison prochaine? Selon nos informations, Christian Dubé aurait paraphé une entente d'un an avec le défenseur américain Ryan Gunderson (33 ans) qui évolue actuellement à Brynäs, en Suède. S’il admet que le nom n’a rien de farfelu, le directeur sportif temporise. «Ryan Gunderson fait effectivement partie des candidats. Mais pour l’heure, il n’y a rien de signé.»

Ryan Gunderson pourrait en tout cas être la réponse à certains des problèmes fribourgeois. Défenseur offensif et doté d’un tir puissant, il collectionne les saisons à plus de 30 points depuis son arrivée en Europe. Débarqué en Suède en 2010, il a joué cinq saisons à Brynäs avec une coupure de deux saisons en KHL (Jokerit Helsinki et Dinamo Minsk). Lors du dernier exercice, il avait été sélectionné pour les Jeux olympiques de PyeongChang. Cette saison, il totalise 15 points en 24 matches. Ce qui fait de lui le troisième meilleur arrière de SHL en la matière. (nxp)