Les Blues n'ont pas perdu de temps: encore vexés d'avoir perdu le précédent match en prolongation sur un but controversé (5-4)à la suite d'une passe de la main de Timo Meier, ils ont ouvert la marque après seulement 35 secondes. Alexander Steen a surpris le défenseur de San Jose Brent Burns et récupéré le palet pour servir Ivan Barbashev qui a trompé à bout portant le gardien de but des Sharks, Martin Jones.

Les Californiens ont eu du mal à reprendre leurs esprits et n'ont pas eu beaucoup de réussite. Ils ont concédé un deuxième but en fin de première période en infériorité numérique quand Tyler Bozak a trompé Jones avec l'aide involontaire d'un défenseur de San Jose. Les Sharks ont dominé la 2e période, mais n'ont pas concrétisé leur domination et ont buté sur Jordan Binnington qui a réalisé un total de 29 arrêts. Tomas Hertl a fini par trouver l'ouverture en fin de 3e période, mais les Blues ont tenu bon et ont égalisé à deux victoires partout.

Timo Meier n'a que peu pesé sur cet acte IV. le Suisse a été utilisé pendant moins de 14 minutes, a patiné 1'05 sur le power-play et simplement 21 secondes en infériorité numérique. Il a tiré trois fois au but sans trouvé la faille et distribué un charge. Il a aussi écopé d'une des quatre pénalités infligées à sa formation.

Le prochain match aura lieu à San Jose et pourrait être le tournant de cette série si Saint-Louis reprend ses bonnes habitudes, en s'imposant à l'extérieur, comme ils y sont déjà parvenus à trois reprises durant ces play-offs 2019. Le vainqueur de cette finale de conférence Ouest sera opposé à Boston, qui a éliminé jeudi en quatre matches Carolina.