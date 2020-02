Nashville était opposé dans la nuit de lundi à mardi aux Canucks de Vancouver, leaders de la Division Pacifique mais sans victoire depuis quatre rencontres. Et il n’y a pas eu match. Menés 3-0 dès la fin du premier tiers-temps, les Predators n’ont jamais pu revenir et ont finalement concédé la défaite (6-2). Roman Josi et Yannick Weber ont respectivement joué 26 et 15 minutes. Le premier a délivré un assist.

Timo Meier a lui aussi vécu une soirée compliquée. Crédité d’un assist, l’Appenzellois n’a pu empêcher la défaite de San Jose face à Calgary (2-6). Les Sharks ont rapidement été menés (1-3 après le premier tiers) et n'ont pas su renverser la tendance.

De son côté, Jonas Siegenthaler a été utilisé moins de quinze minutes lors de la défaite des Washington Capitals face aux Islanders de New York.

Enfin, Denis Malgin n’est pas apparu avec les Panthers de Floride, battus par les Flyers de Philadelphie (1-4).

Résultats de lundi: San Jose - Calgary 2 - 6 ; Columbus - Tampa Bay 1 - 2 (a. p.) ; Vancouver - Nashville 6 - 2 ; Montréal - Arizona 2 - 3 ; Philadelphie - Florida 4 - 1 ; Washington - NY Islanders 3 - 5.