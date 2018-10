1. Dahlin: et boum!

Premier choix overall des Sabres de Buffalo au repêchage 2018, le défenseur suédois Rasmus Dahlin (18 ans) est assurément prêt pour disputer l’intégralité de la saison dans la grande ligue. Alors que les Sabres ont battu les Golden Knights de Vegas (4-2) sans connaître de sueurs froides, le rookie a démontré qu’il ne redoutait pas le jeu physique et qu’il était solide dans les duels à un contre un.

Quant à Vegas, finaliste de la dernière Coupe Stanley, elle connaît un début de championnat poussif. Trois matches, deux revers: on appelle ceci «un lendemain d’hier».

2. Un triplé pour Bergeron

Le bon vieux Patrice Bergeron (33 ans) connaît un départ flamboyant avec les Bruins de Boston, qui ont croqué des Sénateurs d’Ottawa en reconstruction (6-3). Le joueur de centre québécois, à qui il ne manque que 34 matches pour entrer dans le club des 1000, a complété sa collection de casquettes puisqu’il a réalisé un hat-trick.

Après trois matches, l’ex-Luganais présente une fiche de six points, dont quatre goals.

3. Luca Sbisa rayé de l’alignement

Il n’y a pas eu de confrontation suisse lors du match entre les Islanders de New York et les Sharks de San Jose disputé dans un Barclays Center bien dégarni (8790 spectateurs seulement). La raison: Barry Trotz, le coach des Isles, a rayé le défenseur zougois Luca Sbisa de l’alignement. Comment lui donner tort puisque l’équipe new-yorkaise s’est imposée en gérant parfaitement son match?

On ne peut reprocher qu’une chose aux Isles: avoir été trop collectifs. Si, si...

Sur cette scène, le défenseur Adam Pelech aurait été mieux inspiré de tirer plutôt que d’effectuer la passe de trop.

Timo Meier, l’attaquant appenzellois des Sharks, a patiné pendant 18’25, tiré cinq fois au but et terminé la rencontre avec un différentiel de -1.

4. Aimez-vous Gritty?

La nuit prochaine, les Sharks tenteront d’être plus productifs à Philadelphie, qui devront composer sans leur attaquant vedette James Van Riemsdyk pendant cinq à six semaines. Mais ils ne semblent pas être les bienvenus dans l’antre des Flyers.

Sorry @AdventureAqua , fish plushies are a real trigger for me.

C’est de la com. Mais, bof, on n’est pas fan.

5. Hischier en Suisse, séquence souvenir

On préfère le voie de la communication choisie par les New Jersey Devils, de retour chez eux après leur aventure européenne (match de gala à Berne, début de saison à Göteborg). Une vidéo retrace le passage de l’attaquant valaisan Nico Hischier dans son pays.

Go home to Switzerland with @nicohischier in an all-new episode of #BehindTheGlass. ????????

???? @NHLNetwork

???? 7:30p ET