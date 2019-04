C'était le tournant du match, mardi soir à Berne. On jouait la 11e minute de jeu lorsque Jonas Hiller, Tristan Scherwey et Robbie Earl, tous à la lutte pour un puck fuyant vers le milieu de la zone de défense seelandaise, en plein axe, se sont violemment percutés.

Tandis qu’Hiller restait étendu sur la glace et semblait être K.O, Gregory Sciaroni glissait le puck dans le but vide et inscrivait le 2-0 en faveur du CP Berne. «Tout est allé si vite», a expliqué Tristan Scherwey, l'homme du match dans le camp bernois. «Tout ce que je sais, c'est que je suis parti en contre-attaque et que j'ai vu Jonas Hiller sortir de sa cage. J'ai essayé de gagner ce duel en plongeant pour pousser le puck du bout de la canne. Je n'ai pas vu ce qui s'est passé ensuite, j'ai juste entendu le bruit des fans et compris qu'il y avait eu but. C'est certain, ce but du 2-0 a été très important.»

Fair-play, Scherwey s'est tout de suite inquiété, sur la glace et dans le feu de l'action, de l'état de santé du gardien biennois après la collision tandis que le reste de ses coéquipiers célébraient le but inscrit par Sciaroni dans la cage vide. «J'espère que Hiller va bien», a dit Scherwey en zone mixte quelques instants après la qualification du CP Berne pour la finale.

Le gardien du HC Bienne, remplacé par Dennis Saikkonen entre la 11e et la 20e minute, a pu terminer le match normalement. Plus de peur que de mal, aux dernières nouvelles.

(nxp)