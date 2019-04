Avec six buts marqués et trois passes décisives en 16 matches, Tristan Scherwey a déjà dépassé ses meilleurs totaux des play-off en carrière. Si le Fribourgeois de 27 ans figure pour l’instant en tête des marqueurs (à égalité avec Roe, Moser et Arcobello, tous 6 buts) son influence dans le jeu ne se limite pas à sa fiche statistique.

Le puncheur du SCB, qui fait équipe avec Heim et Sciaroni sur le troisième trio offensif, n’a jamais pris autant de place sur la glace et semble tout simplement infatigable. A l’image de son équipe, il est monté en puissance au fil des matches. Dominant contre Bienne en demi-finale, il a encore enclenché une vitesse supplémentaire depuis le début de la finale: il donne le tempo, crée, marque, passe, affûte, frappe et intimide.

Le quadruple champion de Suisse est un danger permanent, et l’EVZ n’a jusqu’ici pas trouvé la recette - s’il en existe une - pour contenir sa fougue. Même après 16 matches, soit cinq de plus que les Zougois si l’on tient compte du temps additionnel passé sur la glace par les Bernois en quarts contre GE Servette, Scherwey donne l’impression de patiner un peu plus vite à chacune de ses sorties.

«La fatigue, cela fait longtemps que je n’y pense plus», avait-il expliqué après la qualification de son équipe pour la finale contre Zoug. «Nous sommes en play-off, nous avons la chance de jouer ce genre de matches et de vivre de telles émotions. Nous sommes des privilégiés, ne l’oublions pas.»

Toujours là dans les moments clé

Lors du deuxième acte gagné à Zoug samedi dernier, c’est lui qui a «éteint» le buteur local Lino Martschini d’une charge en milieu de patinoire sanctionnée – à tort – de deux minutes de pénalité. Et c’est encore lui, en début de prolongation, qui a marqué avant que son but (du patin) soit justement refusé après consultation de la vidéo. Une poignée de secondes plus tard, son bodycheck sur le défenseur du EVZ Miro Zryd à la ligne bleue a directement permis aux Bernois de reprendre possession du puck et d’aller marquer le but gagnant dans le temps additionnel (Sciaroni).

Mardi lors de l’acte III, le leader agressif du SCB a sans doute livré l’un des meilleurs match de sa carrière en play-off. C’est lui qui a inscrit l’important but du 3-1 d’une petite merveille de tir sous la transversale.

En fin de rencontre, il semblait bien parti pour couronner sa soirée après avoir trouvé la lucarne des buts défendus par Tobias Stephan. Mais comme samedi dernier lors de l’acte II, son but lui a été refusé après consultation de la vidéo en raison d’un hors-jeu préalable d’Eric Blum.

En demi-finale, alors que le SCB était mené 3-2 dans la série face au HC Bienne et se trouvait à deux doigts de l’élimination, il a été à l’origine du seul but inscrit lors du sixième acte dans le Seeland (0-1). Mais l’une des actions les plus marquantes de Scherwey depuis le début des séries pour le titre reste toutefois son spectaculaire carambolage avec le gardien Jonas Hiller au début de l’acte VII de la demi-finale. Une action qui a fait basculer pour de bon le derby cantonal après 11 minutes de jeu. Le «Lausbub» (le sale gosse, mais dans le sens affectueux) est décidément dans tous les bons coups depuis le début des séries pour le titre. Personne, à Berne, ne doit en tout cas regretter la prolongation de son contrat en février dernier pour les huit prochaines années, soit jusqu'en 2027.

