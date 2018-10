Après quatre ans aux Vernets, Tim Traber a rejoint Lausanne. Ce soir (19h45), il effectuera son retour au bout du Léman pour un derby lémanique qui s’annonce forcément spécial.

Tim Traber, vous vous doutez bien de la raison pour laquelle on veut vous parler…

(rires) Oui. Ce n’est pas très difficile de l’imaginer.

Comment vous sentez-vous avant ce déplacement forcément spécial à Genève?

Ce sera forcément des émotions particulières après ces années à jouer avec le GSHC. Par chance, nous avons déjà affronté GE Servette une fois. Cela rendra peut-être les choses un peu moins spéciales. L’appréhension sera donc moindre. Une chose est sûre, ce sera une soirée agréable à vivre. J'ai hâte.

Vous attendez-vous à un accueil sur mesure de la part des fans?

La rivalité entre Genève et Lausanne est grande. Donc si je fais un check un peu trop appuyé ou qu’il se passe quelque chose de particulier, les fans vont me recevoir (rires). Mais je sais également qu’ils m’ont toujours respecté durant mon passage là-bas. Nous avions une bonne relation. Je ne pense donc pas qu’ils me détestent même s’ils ne sont pas forcément contents que je me retrouve sous le maillot de Lausanne. C’est comme ça. Je vais probablement les entendre, surtout durant le premier tiers.

Vous sortez d’une semaine très difficile avec trois défaites. Dans quel état se trouve votre équipe?

Nous avons conscience de l’importance de cette rencontre face à Genève. On peut parler de victoire impérative. Mais je sais d’expérience qu’ils seront également particulièrement motivés. A nous d’être plus affamés qu’eux. Cette semaine, nous ne jouons que deux matches. Ainsi il est capital de remporter ces six points.

Genève est invaincu à domicile. Quel est le secret de Chris McSorley?

Je crois qu’il n’a pas de secret. Mais l’avantage de la glace n’est pas un mythe. Le support des fans à Genève est terriblement fort. Quand ils chantent, il y a une énergie folle qui se dégage. Comme à Berne. Là-bas, l’avantage de jouer devant leurs fans est immense. Aux Vernets, c’est un peu pareil. L’adversaire sait qu’il évoluera dans un environnement hostile.

Les Genevois sont également affectés par des blessures. Plus que Lausanne, même. Mais cela semble moins les atteindre. Le ressentez-vous ainsi?

Je ne sais pas. Par contre la blessure de l’un ou l’autre gars peut avoir un aspect positif sur le vestiaire. Cela donne une opportunité à d’autres de jouer plus. L’équipe ne devrait pas être moins bonne car un gars n’est pas là. Tout le monde sait jouer au hockey dans ce groupe. Mais il est vrai que nous devons faire mieux que lors des trois dernières sorties.

Chris McSorley est-il meilleur motivateur que Ville Peltonen?

Non, je ne dirais pas ça. Pour l’avoir côtoyé à Genève, je sais que Chris fait toujours tout pour que son équipe soit prête à gagner. Et pas seulement à jouer. Il a une très forte personnalité et tout le monde le sais dans le milieu. Sa passion se voit sur le banc. Il est plus extraverti que d’autres coachs. Mais cela ne veut pas dire que les autres ne font rien. Ville sait également trouver les mots justes. Une chose est sûre, nous allons assister à un très bon match. (nxp)