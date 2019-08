La reconnaissance à 30 ans: Damiano Ciaccio, qui s'est révélé sur le tard, a mis du temps avant d'être considéré comme un gardien de haut niveau dans l'élite du hockey helvétique. Le Chaux-de-Fonnier, gardien des Langnau Tigers depuis 2014, a vécu une saison de rêve avec le club emmentalois. Qualifié pour la première en fois en play-off depuis 2011, les Tigres ont grandement bénéficié des performances de haut vol de leur gardien, qui a notamment dû assumer la charge seul devant les filets en deuxième partie de saison après la blessure d'Ivars Punnenovs.

Une saison mémorable

Quarante titularisation, 21 victoires et six blanchissages en saison régulière avant de guider Langnau jusqu'au septième match des quarts de finale des play-off face au LHC. Ciaccio a vécu une saison mémorable devant les filets emmentalois. Sa nomination parmi les trois candidats au titre de gardien de l'année - avec Leonardo Genoni et Tobias Stephan - est une belle récompense pour le Chaux-de-Fonnier. «J'ai reçu un courrier qui m'annonçait que j'étais nominé. J'ai d'abord pensé que c'était de la pub. C'était une belle surprise», avoue le gardien passé par Fribourg-Gottéron en début de carrière. «Ma nomination valide surtout tout le bon boulot que nous avons réalisé la saison dernière à Langnau. C'est chouette qu'un club comme le nôtre reçoive aussi un peu de reconnaissance.»

Et si, vendredi, il venait à remporter la distinction de meilleur gardien lors des Swiss Ice Hockey Awards 2019? A-t-il déjà préparé un discours, au cas où? «Si je gagne, eh bien j'improviserai un petit speech», rigole-t-il. «Je vais bien trouver quelque chose à raconter...»

Lundi, Langnau reprendra officiellement ses entraînements sur glace afin de préparer l'exercice 2019-2020.«Il est temps de se remettre au boulot. Le plus dur, ce sera de confirmer.»