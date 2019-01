Pour la première fois depuis une éternité (voire un peu plus), FR Gottéron peut prétendre que son jeu en infériorité numérique lui a fait gagner une rencontre. Hier à Bienne, les Dragons ont été héroïques durant deux minutes à 4 contre 5 peu avant la mi-match.

Laurent Meunier et Benjamin Chavaillaz se sont jetés sur tous les pucks, tandis que le gardien Reto Berra, lui, érigeait une muraille infranchissable. Il y avait comme un flash-back de la saison 2017-2018 à la Tissot Arena. Car on a tendance à l’oublier, mais le box-play fribourgeois était le meilleur du dernier exercice.

Et cette impressionnante débauche d’énergie n’a pas été vaine. Bien au contraire. Menés 1-0, les Dragons ont récolté les fruits de leur labeur quelques instants après cette infériorité numérique parfaitement négociée. En l’espace de quatre minutes, Flavio Schmutz et Andrew Miller trompaient Jonas Hiller et donnaient une longueur d’avance à leurs couleurs. Avantage auquel les Dragons se sont accrochés jusqu’à la sirène finale.

Comme son jeu à 5 contre 5 est le troisième de la ligue, FR Gottéron peut gagner chaque soir si ses situations spéciales sont à la hauteur. Si Mark French peut déjà compter sur un box-play correct, il aura moins de raison de grimacer à l’avenir.

Tout le contraire d’Antti Törmänen, en somme. Déjà battue vendredi à Zurich, son équipe vient de faire un week-end à zéro point. De quoi se poser bien des questions au moment où le HC Bienne rentre sérieusement dans le rang. (nxp)