1 Siegenthaler et le 9 novembre

Le 9 novembre est un jour magique pour Jonas Siegenthaler.

Ce soir-là de 2018, le défenseur zurichois avait donné ses premiers coups de patins en NHL, avec les Capitals de Washington alors détenteurs de la Coupe Stanley. L’ex des ZSC Lions avait effectué quinze shifts contre les Blue Jackets de Columbus.

Ce soir-là de 2019, il a allumé une première fois la lampe alors qu’il livrait sa 44e partie avec l’équipe de la capitale américaine. A la 36e minute, dans un duel remporté contre les Golden Knights de Vegas (5-2), il a déjoué Marc-André Fleury pour obtenir le 3-1 synonyme de goal de la victoire.

Welcome to the club, Siegs! pic.twitter.com/X6qIO6ZGoi — Washington Capitals (@Capitals) November 10, 2019

L’événement a été dignement célébré par les coéquipiers de l’international suisse, décoré par la deuxième étoile au terme du duel qui a permis à la formation de Todd Reirden d’aligner un sixième succès.

Ainsi, Brendan Leipsic a récupéré la rondelle de cette grande première.

#GoodTeammate Brendan Leipsic picks up Jonas Siegenthaler's milestone puck pic.twitter.com/AgkSBYhLOs — Ian Oland (@ianoland) November 10, 2019

Un précieux objet que le 20e Suisse à avoir touché la cible dans la ligue professionnelle nord-américaine pourra exposer dans son salon.

Ainsi encore, à l’instar de Tom Wilson, les coéquipiers de Siegenthaler ont placé leur No 34 sous le radar médiatique avec un humour bien particulier.

Jonas Siegenthaler gets pied in the face by Tom Wilson after scoring his first NHL goal. Those smiles tho. pic.twitter.com/FpIzjZuBzR — Ian Oland (@ianoland) November 10, 2019

2 Fiala répond par les actes

Après avoir essuyé les critiques corrosives de son entraîneur en chef Bruce Boudreau - «Il doit se rappeler que le hockey est un sport qui se joue à plusieurs» et avoir été placé au centre de rumeurs d’échanges, Kevin Fiala répond par les actes.

En Arizona, où le Wild du Minnesota a battu les Coyotes (3-4), l’ailier saint-gallois a griffé la feuille de pointage dans une quatrième partie consécutive.

A la 34e minute, il a amorcé la remontée de club de St.Paul en marquant le 3-2.

A la 40e minute, il a offert le but de l’égalisation à Matt Dumba.

Matt Dumba ties it up late in the 2nd for the Wild!#MNWild pic.twitter.com/wVA2vcsgS2 — HD365 (@HockeyDaily365) November 10, 2019

En 12 matches, Fiala présente une fiche de trois buts et de trois mentions d’aide.

3 Meier en match winner

Timo Meier est également en feu. Après une entame de saison poussive, l’ailier appenzellois des San Jose Sharks a retrouvé un rythme de production plus conforme à ses standards.

Dans la victoire contre les Prédateurs de Nashville (2-1 tab, pas de point pour Roman Josi et Yannick Weber), il a pesé sur le fil de la rencontre même s’il n’a pas été récompensé par une étoile.

Il a d’abord contribué à l’unique goal des Requins, enfilé par Tomas Hertl, dans le temps régulier.

Il a ensuite été le seul buteur d’une série de tirs aux buts qui a nécessité quatorze essais.

Meier a ainsi amassé cinq points, dont deux buts, à ses trois derniers matches.

La nuit a été moins rose pour les trois autres Suisses en uniforme.

Avec les Hurricanes de la Caroline, Nino Niederreiter s’est incliné à Ottawa (4-1).

Avec les Blue Jackets de Columbus, Dean Kukan a perdu à Denver contre l’Avalanche du Colorado (4-2).

Avec les Panthers de la Floride, Denis Malgin est revenu bredouille de sa visite chez les Islanders de New York (2-1).

Les trois Suisses ont un deuxième point commun: ils ont tous rendu une fiche de -2.

4 Crosby et Marner: aïe

Deux stars sont tombées au combat.

Sidney Crosby n’a pas été en mesure de terminer le match remporté par les Pingouins de Pittsburgh contre les Blackhawks de Chicago (3-2). Le joueur étoile des Pens a été touché à une cheville après avoir bloqué un tir en début de troisième période.

Sidney Crosby left tonight's game after falling awkwardly and blocking a shot in the same shift. https://t.co/2nwPShsenT — Sportsnet (@Sportsnet) November 10, 2019

Mitch Marner a également dû retraiter au vestiaire au cours du tiers médian de la partie perdue contre les Flyers de Philadelphie (2-3 tab)

À VOIR | Ce serait une lourde perte pour les Maple Leafs https://t.co/DOMyq865rQ ???? pic.twitter.com/odtF6B1sSu — TVA Sports (@TVASports) November 10, 2019

Il est d’ores et déjà acquis que l’ailier, vraisemblablement touché à une cheville, ne prendra part au prochain match des Maple Leafs.

5 Weber, Monsieur PP

Auteur de deux buts en avantage numérique, Shea Weber a été le grand artisan de la victoire du Canadien de Montréal contre les Kings de Los Angeles (3-2).

Dans la récolte du capitaine des Habs, il y a notamment ce goal, venu d’ailleurs.

Shea Weber is playing a completely different sport. pic.twitter.com/2T5AvG3tgi — NHL GIFs (@NHLGIFs) November 10, 2019

Ou toute la séquence, qui a abouti au 100e goal réussi en power-play par l’ex-partenaire de ligne de Roman Josi à Nashville.

Toute une façon d'inscrire ton 100e but en avatange numérique, Shea Weber! ???????????? pic.twitter.com/XEgKYngRCh — LNH (@LNH_FR) November 10, 2019

Weber, qui a fait passer son total intermédiaire à 101 plus tard dans le match, affiche un moyenne de production extraordinaire en avantage numérique.

Il est toutefois 5e pour la moyenne de buts en avantage numérique par match.



(Minimum de 30 buts)



Denis Potvin à 0,119

Al MacInnis 0,117

Bobby Orr 0,11567

Raymond Bourque 0,10732

Shea Weber 0,10721#Habs https://t.co/8JAjjD51Is — Alexandre Gascon (@GasconAlexandre) November 10, 2019

Cinquième de l’histoire, tout simplement.