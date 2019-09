Trente-neuf minutes et dix-sept secondes. C’est le temps qu’il a fallu au Lausanne HC pour enfin tromper la vigilance de l’excellent Remo Giovannini (40e Jeffrey 0-1), mercredi soir à Sierre. Soit deux tiers. Deux périodes durant lesquelles les Vaudois ont été loin de surclasser le néo-promu en Swiss League.

Parfaitement organisé dans sa zone, agressif, celui-ci a même globalement fait mieux que se défendre. Il a osé jouer ses coups, avec ses moyens. Jusqu’à faire trembler le gros de National League à quelques reprises, alors que le score était encore nul et vierge puis lors de l’ultime période, où le LHC n’a pas non plus ressemblé au cador que l’on attendait. Il ne marquera pas de réussite supplémentaire. Le service minimum. Sierre, lui, fait un valeureux perdant. Qui méritait mieux.

Sierre - Lausanne 0-1 (0-0 0-1 0-0)

Graben. 2457 spectateurs.

Arbitres: MM. Hebeisen, Mollard; Micheli, Gnemmi.

But: 40e Jeffrey (Nodari) 0-1.

Sierre: Giovannini (41e Charlin); Dozin, Bezina; Smons, Meyrat; Montandon, Wyniger; Vouardoux, Devesvre; Asselin, Castonguay, Massimino; Riat, Heinimann, Impose; Vouillamoz, Rimann, Ducret; Fellay, Privet, Abreu.

Lausanne: Boltshauser; Lindbohm, Frick; Heldner, Junland; Nodari, Grossmann; Oejdemark, Anex; Bertschy, Jooris, Kenins; Leone, Jeffrey, Herren; Moy, Emmerton, Almond; Traber, Froidevaux, Antonietti.

Pénalités: 2x2’ contre chaque équipe.

Notes: Sierre sans Kyparissis, Patry (blessés) ni Bernazzi (surnuméraire). Lausanne sans Genazzi, Vermin (blessés) ni Roberts (Ticino Rockets). Sierre sans gardien de 58’53 à la fin.