Le cinquième et dernier acte de la finale de MySports League s’est déroulé samedi après-midi dans une patinoire de Graben qui affichait complet. Les 4500 spectateurs présents ont tous pris au minimum 20 ans, tant le suspense a été fou.

C’est d’abord le HC Valais Chablais qui avait pratiquement sorti les bouteilles de congélateur. En effet, il gagnait 3-1 à la 26e et semblait avoir la partie en main. Là, le HC Sierre venait de prendre un énorme coup sur la tête. Peut-être le plus gros coup de massue de toute la saison.

Sierre n'a rien lâché

Les jeunes sierrois ont eu le mérite de ne rien lâcher et ont inscrit le 3-2 par l’intermédiaire de Devouassoux (55e) avant de revenir à 3-3 par Impose. Ce but est tombé à 38 secondes du terme. Un petit miracle.

Par la suite, la prolongation n’a rien donné. Au bout de l’effort, les deux équipes ont multiplié les tentatives. Et au final, la finale et la saison se sont jouées aux tirs au but. Et dans ce moment crucial, c’est le gardien sierrois Giovannini qui a fait la différence. Le meilleur portier de la ligue a parlé.

Donc, le HC Sierre est promu en Swiss League et les dirigeants du HC Valais Chablais, à qui la Ligue avait refusé une promotion éventuelle, n’auront pas besoin d’aller défendre leur cause devant le Tribunal arbitral du sport.

Six ans après

Le HC Sierre, qui avait longtemps évolué en LNA et en LNB, avait quitté la scène nationale le 26 mars 2013 lorsqu’il avait été déclaré en faillite. Sept mois plus tard, il reprenait ses activités en 3e ligue. Après avoir aligné 23 victoires en 23 matches, il accédait immédiatement à l’échelon supérieur.

En 2015, il atterrissait en 1re ligue, division dans laquelle il est demeuré durant trois hivers.

En 2018, il décrochait son sésame pour la MySports League, championnat qu’il a survolé depuis le mois d’octobre. Premier de la phase régulière du calendrier (32 matches, 74 points), il a remporté neuf de ses dix duels de play-off (3-0 contre Bülach en quarts de finale, 3-0 face à Dübendorf en demi-finales, 3-2 contre Valais Chablais en finale).

Coaché par le Québécois Dany Gélinas, le HC Sierre a donc rempli la mission qu’il lui avait été confiée par Chris McSorley, l’entraîneur et directeur sportif de Genève-Servette. En effet, à l’instar de plusieurs formations de National League, les Aigles souhaitaient pouvoir disposer d’un club partenaire de Swiss League afin de permettre à leurs jeunes pas suffisamment mûrs pour assumer un rôle au plus haut niveau de se développer en deuxième division. Après avoir constitué l’ossature de l’équipe valaisanne l’été dernier, McSorley l’a consolidée en cours de saison et l’a renforcée avant les séries éliminatoires.

Le pari est réussi: six ans après avoir été rayé d’une carte nationale sur laquelle le soleil avait souvent brillé, le HCS a gagné le droit de disputer des derbies contre Viège, La Chaux-de-Fonds et Ajoie dès le mois de septembre. (nxp)