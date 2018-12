Bienne a perdu 6-5 le jour où son gardien a réalisé… 50 arrêts. Allez comprendre! Cinquante-six tirs à 24 en faveur du HC Lugano. Cette statistique suffit à démontrer à quel point le HC Bienne a souffert et a passé du temps dans sa zone de défense, hier après-midi au Tessin.

La faute aux trop nombreuses pénalités, pour commencer. Les Seelandais se sont retrouvés sept fois en infériorité numérique et ont payé le prix à deux reprises. Le premier but du match a été inscrit avec un homme en plus (Loeffel, 11e). La dernière réussite du temps réglementaire, le dixième but d’une rencontre complètement folle, est tombée de la canne de Luca Fazzini en double supériorité numérique (6 c 4): il ne restait alors que 87 secondes à jouer. Marco Pedretti venait d’écoper de la pénalité de trop, douze secondes plus tôt. Une faute inadmissible, une étourderie en zone offensive, qui a finalement tout gâché. Manque de jugeote, mauvais timing, manque de lucidité aussi après avoir passé la journée à batailler et à se défendre. Le coup de massue est tombé en prolongation, après 75 secondes de jeu seulement. Le juste salaire, en fin de compte.

Les Biennois ne sont pourtant pas passés bien loin de refaire le coup du 30 novembre dernier, lorsqu’ils avaient renversé la vapeur en deuxième période – comme hier - pour finalement l’emporter 4-3 sur cette même patinoire. Mais cette fois-ci, Lugano ne méritait certainement pas d’abandonner l’intégralité du butin au HC Bienne.

Une incroyable année 2018

Ce revers de fin d’année n’a finalement aucune incidence, si ce n’est qu’elle a surtout rendu un grand service, sous la barre, au HC Lugano: tous les poursuivants du HCB, dans le même temps, ont aussi perdu. Les Seelandais se souviendront avant tout qu’ils s’apprêtent à boucler une année 2018 époustouflante: demi-finaliste des play-off au printemps dernier, solidement installés au troisième rang du classement de National League avant d’aborder 2019. Largement de quoi la défaite spectaculaire d’hier à Lugano. (nxp)