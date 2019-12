Au Centre Bell de Montréal, où le Canadien a essuyé un revers gênant contre la pire équipe de NHL (1-2 contre les Red Wings de Detroit) dans la nuit de samedi à dimanche, le moment le plus enthousiasmant du match a eu lieu durant la pause entre les deuxième et troisième périodes.

Depuis le début de la saison, en partenariat avec une marque de bière, le club de la métropole québécoise permet à un supporter de remporter 50’000 dollars canadiens (37’500 francs suisses) s’il parvient à loger une rondelle dans un trou de souris depuis la ligne bleue la plus éloignée.

Généralement, dans le meilleur des cas, s’il est chanceux, le partisan désigné échoue à deux ou trois mètres de la cible. Mais pas Patrick Proteau.

Still can't believe this happened.#GoHabsGo @CoorsLight pic.twitter.com/DS4TcSAXVP