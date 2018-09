Qui sont les meilleurs joueurs et gardiens du championnat à venir? Lematin.ch a établi un classement par catégories que nous vous dévoilerons au fil de la semaine: gardiens, défenseurs et attaquants suisses et, enfin, renforts étrangers.

Après les gardiens mardi, place aujourd'hui aux défenseurs suisses de National League: lesquels seront les plus performants cet hiver, et lesquels apporteront la plus grande plus-value à leur équipe?

Romain Loeffel, désormais à Lugano, va-t-il rebondir au Tessin et retrouver une place de choix dans la hiérarchie des défenseurs helvétiques? Chez les vétérans, qui de Philippe Furrer (avec FR Gottéron) ou Beat Forster (Bienne) aura le plus d'impact sur les performances de son équipe?

Voici notre Top 10 avant le début du championnat de National League, vendredi soir. D’accord, pas d’accord? Le débat est ouvert! (nxp)