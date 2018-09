Qui sont les meilleurs joueurs et gardiens du championnat à venir? Lematin.ch a établi un classement par catégories que nous vous dévoilerons au fil de la semaine: gardiens, défenseurs et attaquants suisses et, enfin, renforts étrangers.

Après les gardiens mardi, les défenseurs suisses mercredi, les attaquants helvétiques jeudi, place aujourd'hui aux renforts étrangers de National League: lesquels seront les plus performants cet hiver, et lesquels apporteront la plus grande plus-value à leur équipe?

Roman Cervenka, transféré de FR Gottéron aux ZSC Lions, est sans doute l'étranger le plus doué du pays. Où se situe le Tchèque dans la hiérarchie des renforts étrangers? Le meilleur compteur de la saison dernière, l'attaquant canadien du LHC Dustin Jeffrey, est-il aussi le meilleur étranger du pays? Des étrangers de clubs romands se sont-ils glissés dans notre classement?

Les nouveaux renforts étrangers qui patineront pour la première fois dans le championnat de Suisse, comme Lance Bouma et Tommy Wingels à GE Servette, Andrew Miller à FR Gottéron, Torrey Mitchell au LHC ou encore Shane Prince à Davos n'ont pas été pris en considération. Laissons leur encore un peu de temps avant de porter un jugement définitif sur leur réelle valeur.

Voici notre Top 10 avant le début du championnat de National League, vendredi soir. D’accord, pas d’accord? Le débat est ouvert! (nxp)