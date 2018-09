Qui sont les meilleurs joueurs et gardiens du championnat à venir? Lematin.ch a établi un classement par catégories que nous vous dévoilerons au fil de la semaine: gardiens, défenseurs et attaquants suisses et, enfin, renforts étrangers.

Après les gardiens mardi, les défenseurs suisses mercredi, place aujourd'hui aux attaquants helvétiques de National League: lesquels seront les plus performants cet hiver, et lesquels apporteront la plus grande plus-value à leur équipe?

Robert Nilsson, attaquant suédois à licence suisse, est sans doute le plus talentueux et le plus doué du pays. Mais en raison de ses récurrents problèmes de commotions cérébrales, le joueur des ZSC Lions ne figure pas dans ce classement.

Denis Hollenstein trouvera-t-il son bonheur chez les ZSC Lions, sa nouvelle équipe où il devrait être une «star» parmi tant d'autres mais ne jouera plus un rôle central comme ce fut le cas pour lui par le passé à Kloten. Julien Sprunger et Andreï Bykov ont-ils intégré notre top 10? Les réponses dans notre galerie photo.

Voici notre top 10 avant le début du championnat de National League, vendredi soir. D’accord, pas d’accord? Le débat est ouvert! (nxp)