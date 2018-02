Le capitaine de FR Gottéron a été rappelé par les fans après son premier match depuis octobre dernier. S’il n’a pas marqué ou ne s’est qu’un minimum mis en évidence, l’essentiel était ailleurs. Commotionné, Julien Sprunger a fait longtemps peur à ses fans. Ce premier match les aura sans doute rassuré. Il s’explique sur le timing particulier de ce retour au jeu.

Julien Sprunger, hormis la qualification pour les play-off qui n’est toujours pas acquise, la soirée est quasi parfaite...

Quasi parfaite, oui. et pourtant ce n’était pas gagné d’avance en affrontant cette équipe de Berne. C’était très important de bien rentrer dans le match. Lorsqu’ils sont revenus au score, nous avons fait preuve de caractère.

Et vous, dans tout ça?

Moi, cela me faisait du bien de jouer à nouveau un match. J’avais vraiment hâte de remettre les patins. C’était une journée spéciale. Nous avons pris la décision avec le coach en fin de matinée. J’ai longtemps été dans l'incertitude sur ma présence ou non. Mais cela me tenait vraiment à coeur. Je me sentais prêt et j’avais le feu vert des médecins depuis lundi déjà. Dès que la décision a été prise, ce n’était pas la journée la plus courte (rires). C’était même terriblement long. Je me suis posé beaucoup de questions. Finalement le début de match était le meilleur moment. Là, j’étais vraiment dans mon élément. Je suis content d’avoir pu jouer même si ce n’est pas mon meilleur match (rires).

Aviez-vous peur d’une nouvelle blessure?

Non pas une crainte, mais des incertitudes. Il fallait encaisser le premier contact. A cet instant, je me suis rendu compte que j’étais physiquement prêt. Mentalement, je savais que je l’étais. Mais il fallait que je puisse me rendre compte concrètement que tout tenait bon. J’ai essayé d’aller dans les bandes et je me suis rendu compte que cela se passait pas mal.

Pourquoi être revenu juste avant la pause?

La question d’attendre trois semaines de plus s’est évidemment posée. Je me la suis également posée. C’est évident qu’il y a toujours un risque. Finalement c’était moi qui devais être sûr de mon retour. Je n’avais aucune peur car j’ai fait partie intégrante de la décision. Je me sentais prêt et donc plus rien ne pouvait m’arriver.

Ce tour d’honneur, c’était spécial?

Très. Cela m’a fait vraiment du bien. Tout le monde attendait de savoir si je rejouerais une fois. C’était un moment spécial de partager cela avec les supporters. Ce n’est pas la première fois que je reviens de blessure, mais c’était peut-être l’un des plus difficiles traversées du désert de ma carrière. L’accueil des supporters m’a vraiment touché. (Le Matin)