Il y aura un septième match, dans la nuit de mardi à mercredi à St.Louis, entre les Blues et les Stars de Dallas en demi-finale de la Conférence Ouest des play-off de NHL. Dimanche, la franchise du Missouri est en effet revenue à 3-3 en s’imposant 1-4 au Texas au terme de l’acte VI. Le but de la victoire a été marqué par l’attaquant québécois David Perron à la 36e minute. Quant au goal de la sécurité, le 1-3, il a suscité la controverse.

But polémique !!!

Bishop qui est blessé lors de la 1er frappe de Parayko

Les arbitres laissent jouer et il y a but.

Est ce que l'historique de Ben Bishop a joué dans cette décision ?#STLvsDAL#STanleycup#GM6 pic.twitter.com/c8QcEbWO17 — Jeudepuissance (@jeudepuissance) 5 mai 2019

Suite à un tir du défenseur Colton Parayko, le gardien Ben Bishop a été atteint à l’épaule gauche et est resté étendu sur la glace. Les arbitres n’ont pas arrêté le jeu et Jaden Schwartz en a profité pour inscrire son huitième goal des séries éliminatoires 2019. Le portier américain a accordé le 1-4 33 secondes plus tard et a été remplacé par le Russe Anton Khudobin.

Par ailleurs, selon plusieurs médias nord-américain, Michel Therrien (55 ans) est de retour aux affaires. L’ancien entraîneur en chef du Canadien de Montréal et des Pittsburgh Penguins a accepté le poste d’assistant d’Alain Vigneault chez les Philadelphia Flyers. En carrière, le technicien québécois a dirigé 814 matches de NHL et présente une fiche de 406 victoires, 303 défaites en 60 minutes, 82 revers en prolongation ou aux tirs aux buts et 23 verdicts nuls.

Le premier coach de Sidney Crosby dans la ligue professionnelle nord-américaine était inactif depuis le 14 février 2017, date à laquelle il avait été congédié par les Habs alors que l’équipe du Centre Bell avait gagné 31 de ses 58 premiers matches de la saison. Les Flyers se mesureront au Lausanne HC le 30 septembre prochain à la vaudoise aréna.

(nxp)