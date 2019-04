Après s’être lancé dans le domaine audiovisuel sur La Télé dans l’émission «Les Puckalistes», l’ancien arbitre Stéphane Rochette a rejoint MySports au début de l’aventure de la chaîne privée en 2017. Depuis deux saisons désormais, il donne son avis - souvent tranché - sur les canaux du diffuseur du championnat de National League.

Lorsque les play-off battent leur plein, ses avis sont d’autant plus écoutés. Intérêt et pression obligent. Le sondage réalisé par «lematin.ch» est l’occasion de revenir avec Stéphane Rochette sur ce rôle si particulier qui lui vaut beaucoup de gentils mots et… quelques grimaces. Interview alors qu'il s'apprête à analyser pour MySports la finale entre Zoug et le vainqueur du match VII entre Berne et Bienne.

Stéphane Rochette, félicitation pour ce «sacre»…

Merci. Mais pour être honnête avec vous, ce sondage et les résultat me font un peu sourire. Être élu par le public, en tant qu’ancien arbitre, ça fait tout drôle. Ce que je retiens, surtout, c’est que beaucoup de gens se sont prononcés. C’est un signe positif. Cela prouve que le hockey est très populaire en Suisse romande.

Ce statut de consultant vous expose-t-il plus que lorsque vous étiez arbitre?

Presque, oui. Avant, lorsque j’étais directeur de jeu, on ne pouvait pas trop venir me parler. Désormais, lorsque je suis dans les patinoires, c’est facile de venir m’accoster.

Et quelles sont les réactions?

En très grande majorité, elles sont positives. Très positives, même. Et cela me touche beaucoup que des gens s’arrêtent pour me dire qu’ils apprécient mes analyses. C’est d’ailleurs ce que je remarque le plus. Les téléspectateurs sont friands d’explications avec images à l’appui. Ils veulent davantage comprendre le hockey sur glace. Je ne fais pas de concours de popularité. Mon boulot est d’analyser et de prendre position, parfois de façon tranchée. Plus vous prenez position, plus vous risquez de déplaire une fois ou l’autre. Malgré tout, les gens semblent apprécier mes commentaire et notre contenu. C’est magnifique.

Pas tous…

Non, pas tous. C’est vrai. Mais c’est mon rôle de dire ce que je considère être ma vérité. Je ne dis pas que tout est juste. Mais c’est mon opinion. Alors, parfois, certains supporters n’apprécient pas que ce soit négatif envers leur club. Je le comprends. Mais moi, je n’ai pas de parti pris. J’essaie d’être le plus souvent juste. Au plus proche de ma conscience.

Le costard est-il plus facile à porter que le maillot de «zèbre»?

Je dirais que oui pour plusieurs raisons. Tout d’abord, si je me trompe sur un plateau de télévision, cela n’a finalement pas de conséquence. Sur la glace, un match pouvait basculer à cause de moi. Ensuite, j’ai du temps pour analyser une séquence alors que l’arbitre prend une décision en une seconde. Le grand avantage, en outre, c’est que je peux nuancer mon propos. Ce qui n’est pas possible dans un rôle d’arbitre où la décision est binaire. Faute ou pas faute? But ou pas but? Là, je parle souvent de la fameuse zone grise, par exemple. Mais le rôle d’analyste comporte aussi certains défis.

Lesquels?

Il faut essayer de rester pertinent et intéressant trois à quatre soirs par semaines sur toute la saison. Mais ce n’est pas un travail que je fais tout seul. Nous sommes une équipe de gens compétents qui suivent le hockey toute la saison. Et nos invités participent au succès de nos émissions. Au final, on passe surtout de bonnes soirées à regarder des matches.

La médiatisation du hockey sur glace semble s’accroître depuis quelques années.

Je le remarque aussi. Les analyses tactiques et l’apparition de nombreuses statistiques ont ouvert de nouveaux horizons aux amateurs de ce sport et aux journalistes. Tous sont en mesure de mieux comprendre le jeu car l’approche est de plus en plus détaillée. La couverture sporadique du hockey sur glace, restant en surface, est désormais dépassée. Le public en demande plus et je suis content de participer à ce développement. Ce résultat est également intéressant malgré la jeunesse de MySports qui est une chaîne privée moins connue que la RTS. (nxp)