Mark Streit (39 ans) et le Canadien de Montréal, c’est déjà fini. Le club québécois de NHL a soumis le défenseur bernois au ballottage. Cela signifie que le Canadien ne souhaite plus composer avec le vétéran suisse, qui a disputé les deux premiers matches (aucun point, différentiel de moins 2) et qui a été rayé de l’alignement lors de deux derniers matches des Habs.

Maintenant que Streit est au ballottage:

- Il est à disposition des trente autres équipes du circuit Bettman pendant 24 heures.

- Si une formation le réclame, Streit déménagera et le Canadien n’obtiendra aucun joueur en retour.

- Si aucune formation ne le réclame, Streit sera renvoyé en AHL, au Rocket de Laval, le club école du Canadien.

Selon plusieurs experts, notamment sur la chaîne de radio «91.9 Sport de Montréal», il n’est pas exclu que Streit soit réclamé. (Le Matin)