La différence majeure entre le Canada qui s’était paré de bronze aux JO de PyeongChang en février dernier et le Canada qui se présentera sur le chemin de la Suisse ce soir à Copenhague? 24 joueurs de NHL.

Alors que les hockeyeurs de la ligue professionnelle nord-américaine n’avaient pas été autorisés à se rendre aux Jeux olympiques, ils sont présents en force aux Mondiaux. La Suisse en compte sept, le Canada 17 de plus (seul le troisième gardien vient d’une autre ligue).

Ce constat n’est pas nouveau: voilà deux décennies que le pays à la feuille d’érable affiche ouvertement son ambition de rafler l’or aux Mondiaux. Le but avait été atteint en 2015 en République tchèque et en 2016 en Russie. Mais n’avait pas été concrétisé l’an dernier en Allemagne, où la Suède avait fait chavirer les Canadiens en finale. De l’autre côté de l’Atlantique, la conquête de l’argent s’apparente à un échec.

La locomotive McDavid

Cette année, Hockey Canada a confié la direction générale de la sélection à deux légendes. Deux gardiens bardés de médailles et de trophées: Sean Burke et Martin Brodeur, qui détient notamment le record de victoires et blanchissages en NHL. Sur les ondes de la station de radio 91.9, le Québécois avait expliqué «vouloir bâtir une équipe équilibrée avec des joueurs déterminés à se battre pour le maillot national». Des joueurs disponibles aussi. Tout comme Patrick Fischer, le sélectionneur de la Suisse, les Canadiens ont effectué leur marché au sein des clubs qui ne se sont pas qualifiés pour les play-off ou qui n’ont pas atteint les demi-finales.

Cette année, la pêche a été bonne puisque, si l’on fait abstraction de Sidney Crosby (l’une des grandes stars de NHL) et de Carey Price (un gardien d’exception qui a connu une saison difficile avec Montréal), les plus grands noms ont répondu favorablement à l’appel du tandem Burke-Brodeur. Parmi eux, le nouveau prodige Connor McDavid (21 ans). «Lui, c’est simple, note Brodeur, il n’a pas de limites dans sa progression. Avec son incroyable talent, il augmente le niveau de notre sport.» Mais, derrière la locomotive McDavid (seize points, dont cinq buts, lors des huit premiers matches), le Canada a accroché quelques wagons qui impressionnent. Ainsi, avec ses 93 kilos, Marc-Edouard Vlasic est le défenseur le plus léger du groupe. Ainsi aussi, le secteur offensif recèle de jeunes gaillards, tels Matt Barzal (20 ans, Islanders de New York) et Pierre-Luc Dubois (19 ans, Blue Jackets de Columbus) qui ont fait exploser les compteurs de statistiques dès leur première saison en NHL.

La Suisse fera donc face à une escouade qui a été bâtie pour lui causer des misères. Mais qui a peut-être – on dit bien peut-être – un petit déficit de talent dans les buts. (Le Matin)