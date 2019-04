Le premier tour des play-off de NHL a accouché de deux surprises: le Tampa Bay Lightning et les Pittsburgh Penguins ont été expédiés en vacances sans avoir remporté le moindre match.

Les Floridiens, qui avaient décroché le trophée des Présidents remis aux lauréats de la saison régulière (128 points), ont été éliminés par les Columbus Blue Jackets (4-0). L’équipe de l’Ohio a remporté l’acte IV 7-3 grâce notamment à deux buts de l’attaquant français Alexandre Texier. Et a écrit une page marquante de la ligue professionnelle nord-américaine: en plus de 100 ans d’histoire, le champion de la portion régulière du calendrier n’avait jamais été balayé dès son entrée dans les séries éliminatoires.

La formation de John Tortorella, qui a composé avec le défenseur zurichois Dean Kukan durant 18’59'', accède pour la première de son existence au deuxième tour. Elle s’y mesurera aux Toronto Maple Leafs ou aux Boston Bruins (2-1 pour les Ontariens).

Les hockeyeurs de Pennsylvanie, qui avaient soulevé la Coupe Stanley en 2016 et en 2017, ont été dévorés en quatre parties par les New York Islanders. Sans le défenseur zougois Luca Sbisa, surnuméraire, le club entraîné par Barry Trotz a remporté l’acte IV 1-3 au PPG Paints Arena de Pittsburgh devant 18’609 spectateurs médusés. Héros de la partie et de la série, le gardien Robin Lehner a capté ou détourné 32 des 33 tirs adressés par Sidney Crosby et ses coéquipiers. Au stade suivant, les Isles feront face aux Washington Capitals ou aux Carolina Hurricanes (2-1 pour les hockeyeurs de la capitale américaine).

The #HockeyHugs just keep getting better! pic.twitter.com/mWT04Xb6sK — x - New York Islanders (@NYIslanders) 17 avril 2019

Battus 5-0 à Vegas par les Golden Knights, les San Jose Sharks font face à l’élimination (3-1 dans la série pour la franchise du Nevada). Lors du match No 4, l’ailier appenzellois Timo Meier (qui a écopé d’une punition majeure en fin de rencontre) et ses compagnons ont goûté à la médecine de Max Pacioretty. L’ex-capitaine du Canadien de Montréal a connu une partie solide avec une récolte de deux buts et et deux assists. L’ailier américain présente une fiche de dix points en quatre duels de play-off.

MAX PACIORETTY SLAMS HOME HIS OWN REBOUND! VEGAS UP 3!#VegasBorn 3 - 0 #SJSharks

(VGK Leads Series 2-1) pic.twitter.com/luBKPGABHD — Hockey Daily #StickTogether (@HockeyDaily365) 17 avril 2019

Quant aux Winnipeg Jets, ils sont revenus à 2-2 dans leur affrontement contre les Blues. A St.Louis, Kyle Connor a inscrit le goal de la victoire (1-2) après sept minutes de prolongation. (nxp)