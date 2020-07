Suite à l'accord signé vendredi par le comité directeur de la NHL et les représentants des joueurs pour reprendre le 1er août la saison interrompue le 12 mars par la pandémie de coronavirus, les athlètes avaient trois jours pour informer par écrit leurs équipes s'ils souhaitaient ou non disputer la fin de la saison.

A l'instar de Travis Hamonic (Calgary Flames), Roman Polak (Dallas Stars), Mike Green (Edmonton Oilers), Steven Kampfer (Boston Bruins), Zach Trotman (Pittsburgh), Lias Andersson (New York Rangers) et Karl Alzner (Canadiens de Montréal), le Suisse Sven Bärtschi a décidé qu'il ne prendrait pas part à la suite des débats avec Vancouver.

«Sven nous a informés qu'il avait choisi de ne pas participer au programme de retour au jeu de la NHL. C'était une décision difficile, mais nous la respectons et la comprenons», a réagi la franchise, dont le «training camp» démarre lundi, et qui tentera d'accrocher les play-off lors d'une confrontation en cinq matches avec Minnesota dès le 1er août.

A total of 34 players (18 forwards, 12 defencemen, and four goalies) will report on Monday. pic.twitter.com/07ai29fMSX

Le lendemain (ndlr: samedi aux Etats-Unis), l'attaquant bernois de 27 ans, qui a évolué à six reprises sur la glace cette saison avec les Canucks pour 43 parties en AHL, a justifié son absence par les risques qu'il ferait prendre à sa famille, et souhaité une bonne fin de saison à ses coéquipiers. Il est encore sous contrat la saison prochaine.

Due to concerns and risks of Covid-19 to my family, I made the difficult decision to opt out of the 2020 playoffs. I wish all of my teammates success.