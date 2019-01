1 Les Canucks perdent leur joyau

Sven Bärtschi, l’ailier bernois des Canucks de Vancouver, n’était pas d’humeur badine après la rencontre perdue 2-0 à Montréal. L’équipe de l’Ouest canadien, qui venait de livrer sa deuxième partie en autant de soirs, a perdu son joyau suédois Elias Pettersson (20 ans, 42 points en 37 matches) à la 25e minute suite à un accrochage avec Jesperi Kotkaniemi.

«Ce n’était pas intentionnel, a expliqué le jeune Finlandais de 18 ans. On est tombé et je suis peut-être retombé sur sa jambe. C’était un accident...» L’entraîneur Travis Green s’est cependant voulu rassurant sur l’état de santé de son protégé: «Je ne pense pas qu’il pourra jouer le prochain match. Mais je ne pense pas que son absence sera très longue.»

Bärtschi, lui, n’a pas eu de difficulté à désigner le responsable du mutisme de son team. «Je suis déçu par le résultat, a-t-il admis. Mais que voulez-vous? Quand on a affaire à un gardien comme le Carey Price de ce soir, on ne peut tout simplement rien faire.» Le portier du Canadien de Montréal a détourné ou repoussé les 33 tirs des Canucks, dont celui-ci (de Bo Horvat) suite à une relance complètement manquée de Joel Armia.

Après avoir séché trois rencontres pour soigner une blessure mineure au bas du corps, Price a décroché le deuxième blanchissage de la saison, le 42e de sa carrière.

2 Deux buts venus d’ailleurs

Des beaux buts, il y en a tout plein dans cette NHL où la vitesse et les habiletés techniques sont mises en valeur. Mais il est rare de dégoter deux goals exceptionnels dans la même nuit.

Et pourtant, ces deux réussites méritent la mention.

D’abord celle de Jeff Skinner, synonyme de 1-0 pour les Sabres de Buffalo contre les Panthers de la Floride qui ont composé avec le joueur de centre soleurois Denis Malgin (4-3 au final).

Ensuite celle de David Pastrnak, des Bruins de Boston, qui ont battu les Flames de Calgary au bout d’un festival offensif (6-4). L’assist de Torey Krug sur le 4-2 enfilé par l’attaquant tchèque est tout simplement époustouflant.

3 Et pan dans les dents

Il y avait un petit bout de temps qu’on avait plus eu l’occasion d’évoquer la finesse, la classe et l’amabilité de Tom Wilson, des Capitals de Washington.

I think we all saw this one coming. Wilson and Bortuzzo drop the gloves! ????????



4 La fusée russe (I)

A Los Angeles, où le Lightning de Tampa Bay a aisément ajouté deux points à sa moisson, Nikita Kucherov a enfilé le 400e but de sa carrière et prolongé sa séquence d’au moins un point par match à douze parties.

Au classement de l’Association de l’Est, le club floridien (41 matches, 66 points) compte douze unités d’avance sur son dauphin (Toronto) à mi-championnat.

5 La fusée russe (II)

Alex Ovechkin a écrit une nouvelle page de l’Histoire de la NHL. A Saint-Louis, où les Blues se sont imposés 5-2, l’ailier russe des Capitals de Washington a atteint le plateau des 30 buts à chacune de ses quatorze premières saisons passées dans la Ligue professionnelle nord-américaine.

Auteur du 1-1, le capitaine de l’équipe détentrice de la Coupe Stanley n’est que le deuxième joueur, après Mike Gartner, à réaliser un tel exploit.

